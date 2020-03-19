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Вакцины от COVID-19 не стоит ожидать до конца 2020 года. С таким заявлением выступил и.о. директора НИИ гриппа им. Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов.

По его словам, вакцина будет готова для применения в конце 2021 года. Первоначально она пройдёт ряд доклинических исследований на животных.

21-22 год. Если мы можем в каких-то условиях обсуждать, конец 21 года, это длительный процесс, — заявил Лиознов

Также он добавил, что в случае неудачных испытаний первого образца, на разработку прототипа уйдёт от четырёх до девяти месяцев.

NEWS.ru ранее писал, что Германия и Япония намерены заняться совместным созданием вакцины от коронавируса.