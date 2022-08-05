Медик сообщила о когнитивных нарушениях у детей после COVID-19 Профессор Батышева: у перенёсших COVID-19 детей ухудшаются когнитивные функции

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У детей, которые перенесли заболевание коронавирусной инфекцией, ухудшаются когнитивные функции. Об этом сообщила главный внештатный детский специалист Минздрава России по медицинской реабилитации, доктор медицинских наук, профессор Татьяна Батышева. По её словам, которые приводит РИА Новости, самыми частными проявлениями постковидного синдрома в этой ситуации являются хроническая усталость, повышенная утомляемость, слабость и нарушения сна.

У детей, перенёсших COVID-19, ухудшаются когнитивные функции, и эти данные подтверждены как у российских, так и у зарубежных исследователей. Наиболее часты такие проявления постковидного синдрома, как астения, хроническая усталость, повышенная утомляемость, слабость, головная боль, нарушения сна, — сказала Батышева.

Она также добавила, что проявлениями нарушения когнитивных функций у детей после коронавируса являются стойкие нарушения концентрации внимания и памяти.

Ранее главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн сообщил, что пик заболеваемости COVID-19 в России ожидается в конце августа. Тем не менее, по его словам, система здравоохранения скорее всего не будет перегружена.