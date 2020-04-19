Медик объяснил низкую смертность от COVID-19 в России

Доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев почему статистика смертности от коронавируса в России, несмотря на увеличение количества инфицированных, остаётся на низком уровне.
Эксперт пояснил, что это связано с подготовкой больниц и быстрому выявлению пациентов с лёгкой формой COVID-19,
Издание отмечает, что в России крайне невысокая смертность по сравнению с Италией и Испанией, когда в этих странах было столько же заражённых. По словам специалистов, ежедневный прирост заражённых около 15% в сутки.
Александр Лукашев считает, что подобная тенденция сохраниться около двух недель.
Ранее NEWS.ru сообщал, что вирусолог Павел Волчков рассказал об оптимистичном сценарии ситуации с COVID-19 в России при соблюдении карантинных мер.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен