Медик объяснил низкую смертность от COVID-19 в России

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Доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев почему статистика смертности от коронавируса в России, несмотря на увеличение количества инфицированных, остаётся на низком уровне.

Эксперт пояснил, что это связано с подготовкой больниц и быстрому выявлению пациентов с лёгкой формой COVID-19, сообщает «Известия».

Издание отмечает, что в России крайне невысокая смертность по сравнению с Италией и Испанией, когда в этих странах было столько же заражённых. По словам специалистов, ежедневный прирост заражённых около 15% в сутки.

Александр Лукашев считает, что подобная тенденция сохраниться около двух недель.

Ранее NEWS.ru сообщал, что вирусолог Павел Волчков рассказал об оптимистичном сценарии ситуации с COVID-19 в России при соблюдении карантинных мер.