https://static.news.ru/photo/0678a85e-1dfd-11ea-8bc5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Legky/Russian Look/GlobalLookPress

Медицинские документы будут вести в электронной форме в России с 2020 года. С средины апреля от бумажной формы поэтапно откажутся. Соответствующее поручение Минздраву дал президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщил «Интерфакс».

Хотя отказ от бумажной формы документов и будет поэтапным, отмечается, что медицинские учреждения должны быть готовыми к переходу на электронные носители, в том числе и в плане защиты информации.

Кроме того, специалисты со средним медицинским образованием должны будут взять на себя часть обязанностей врача, в частности ведение медицинской документации и занесение её в электронные базы.

Минздраву поручено представить предложения о передаче специалистам, имеющим среднее медицинское образование, отдельных функций врача, а также о привлечении граждан, имеющих соответствующее образование и навыки, к исполнению отдельных обязанностей медицинских работников, — сообщил «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Москве вводят единые электронные медицинские карты пациентов.