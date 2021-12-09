Медиахолдинг Союзного государства планируют создать к концу 2022 года

Медиахолдинг Союзного государства России и Белоруссии планируется создать к концу 2022 года. Об этом заявил госекретарь СГ Дмитрий Мезенцев в интервью телеканалу ОНТ. Также он прокомментировал процесс создания символов Союзного государства.

Я полагаю, что к концу следующего года мы должны завершить эту работу, — заявил Мезенцев.

Что касается символов СГ, то всем членам Высшего государственного совета (DUC) на последнем заседании органа были представлены соответствующие предложения.

Прежде всего, исторические символы, деполитизированные, насколько это возможно. С обязательным представлением национальных флагов: красно-зеленого с орнаментом белорусского и российского триколора, — рассказал госсекретарь.

При этом представлять эскизы Мезенцев не стал. По его мнению, такая демонстрация была бы неэтичной до того, как своё мнение выскажут члены ВГС.

Ранее стало известно, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали интеграционный декрет на онлайн-заседании Высшего госсовета Союзного государства. Документ утверждает основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы.