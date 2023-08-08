МЧС: за июль в России утонули в три раза больше человек, чем спасли В МЧС сообщили, что в июле в России более 900 человек утонули, около 300 были спасены

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В июле в водоемах страны утонули более 900 человек, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ. Порядка 300 человек удалось спасти. Спасатели проводят рейды в связи с жаркой погодой.

Только в июле на водоемах погибли более 900 человек. Спасено в три раза меньше этого количества, — рассказали в ведомстве.

Там отметили, что с начала лета было выявлено порядка 6,7 тысячи детей, находившихся возле воды без присмотра родителей. Безнадзорность назвали самой распространенной причиной детских трагедий. Спасатели предупреждают, что оставлять детей одних — значит подвергать их опасности, поскольку даже самая безобидная шалость может иметь печальные последствия.

В настоящее время в России официально открыто 3 245 пляжей, там ведут дежурство спасатели и медики. Кроме того, существует около пяти тысяч неофициальных зон отдыха у воды.

Ранее сообщалось, что на пляже под Липецком двое мужчин напали на детей, которые хотели поплавать на надувном матрасе. К моменту приезда полиции нападавшие скрылись с места преступления. Мать пострадавшего ребенка пыталась их задержать, но ее также избили.

Также стало известно, что житель Кубани утонул в реке после того, как прыгнул в водоем с пирса в состоянии алкогольного опьянения. Перед этим мужчина сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной.