МЧС Ростовской области приведено в повышенную готовность из-за беженцев

В связи с ситуацией с беженцами из самопровозглашённых ДНР и ЛНР главное управление МЧС России по Ростовской области приведено в режим повышенной готовности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой а пресс-службу МЧС РФ.

В настоящее время ГУМЧС России по Ростовской области приведено в режим повышенной готовности. Для помощи в организации работы на пункты пропуска направлены оперативные группы. В них вошли специалисты МЧС России, Роспотребнадзора и Минздрава, — сообщили в ведомстве.

Всего организовано шесть автомобильных пунктов. Специалисты Донского спасательного центра приступили к развёртыванию городков жизнеобеспечения. Для оказания помощи задействовано более 400 человек и 150 единиц техники.

Ранее сообщалось, что первые автобусы с эвакуированными жителями непризнанной ДНР пересекли границу РФ в Ростовской области. Известно, что три детских лагеря на территории приграничного Неклиновского района Ростовской области примут до 1,5 тысячи беженцев.

Ранее руководство непризнанных ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации местных жителей в связи с угрозой вторжения вооружённых сил Украины. Эвакуации подлежат дети, женщины и пожилые люди. Всего планируется эвакуировать около 700 тысяч человек.