МЧС России отправило самолет с гумпомощью для жителей Газы

Фото: МЧС России

Спецборт Ил-76 МЧС России вылетел в египетский Эль-Ариш, куда доставит 20 тонн гуманитарной помощи для жителей сектора Газа, сообщает ведомство. Груз передадут представителям Египетского общества Красного Полумесяца, которые перенаправят его в палестинский анклав. Помощь организована Кабардино-Балкарской Республикой.

МЧС России доставит еще 20 тонн гумпомощи для жителей Газы. Спецборт Ил-76 чрезвычайного ведомства вылетел в город Эль-Ариш, — говорится в сообщении.

7 декабря спецборт МЧС доставил из Каира в Москву еще 68 россиян и членов их семей, эвакуированных из сектора Газа, борт приземлился в аэропорту Домодедово. Прибывших обеспечили теплой одеждой, питанием и предметами первой необходимости. Также было организовано информационное, психологическое и медицинское сопровождение.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что обстановка в зоне палестино-израильского конфликта вызывает беспокойство. По его словам, ситуация в регионе вновь вернулась в военное русло, а гуманитарная катастрофа в секторе Газа лишь усугубляется.