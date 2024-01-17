МЧС России отправило новую партию гумпомощи жителям Газы

Фото: МЧС России

МЧС России направило в Египет спецборт с 30 тоннами гуманитарной помощи для жителей сектора Газа, сообщает пресс-служба ведомства. В состав груза включены продукты питания, предметы личной гигиены, одеяла и одежда. Гумпомощь собрана по инициативе правительства Башкирии.

Самолет Ил-76 чрезвычайного ведомства вылетел в аэропорт города Эль-Ариш с очередной партией груза. Гумпомощь будет доставлена на территорию Арабской Республики Египет и передана представителям Египетского общества Красного Полумесяца, которые перенаправят ее в сектор Газа, — говорится в сообщении.

С начала гуманитарной миссии самолеты МЧС совершили 18 рейсов с грузами для населения Газы. В общей сложности доставлено около 420 тонн продуктов, медикаментов, одежды и других предметов первой необходимости.

Ранее сообщалось, что гуманитарный конвой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с водой и продовольствием для двух больниц был ограблен голодающими жителями Газы. В организации отметили, что этот инцидент является доказательством максимально накаленной ситуации, достигшей масштабов гуманитарной катастрофы.