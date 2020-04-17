МЧС РФ следит за ситуацией с пожарами в районе Чернобыля

https://static.news.ru/photo/6cb85168-8096-11ea-a6b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: РИА Новости

МЧС РФ осуществляет мониторинг ситуации с пожарами в Чернобыльской зоне на территории Украины. Об этом 17 апреля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Журналисты спросили представителя Кремля, как правительство оценивает возможную опасность «долёта» до РФ дыма со стороны Украины.

В Кремле никак не могут оценивать опасность долёта чего-то до наших границ, потому что мы не специалисты. МЧС осуществляет необходимый мониторинг, оценивает ситуацию, — приводит слова пресс-секретаря президента «Интерфакс».

Возгорание в Чернобыльской зоне отчуждения произошло 4 апреля 2020 года. Украинские власти считают, что поджог могли устроить сталкеры. Полиция Киевской области задержала 27-летнего жителя села Раговка. Мужчина объяснил, что подпалил траву и мусор ради забавы.

13 апреля огонь подошёл на расстояние в два километра к хранилищам с радиоактивными отходами. На следующий день возгорание было ликвидировано.

Как писал NEWS.ru, Киев возглавил рейтинг городов с самым высоким уровнем загрязнения воздуха по индексу QIAir. Сложная экологическая ситуация сложилась в украинской столице из-за задымления в связи с пожарами в Чернобыльской зоне.