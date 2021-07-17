МЧС предложило смягчить правила сожжения сухой травы на дачах

Сжигать сухую траву на дачах могут разрешить в 15 метрах от построек. С таким предложением выступило МЧС, сообщает ТАСС.

При использовании открытого огня для сжигания сухой травы, веток, листвы и другой горючей растительности на индивидуальных земельных участках населённых пунктов, а также на садовых или огородных земельных участках, место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее 15 метров до зданий, сооружений и иных построек, — говорится в проекте.

Отмечается, что сейчас в правилах противопожарного режима предусматривается, что место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее 50 метров от ближайшего здания, сооружения, постройки, открытого склада, скирды. Расстояние до лиственного леса должно быть не менее 30 метров, а до хвойного — 100.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили расширить полномочия лесных инспекторов. Лесничим хотят дать право в километровой зоне вокруг леса составлять протоколы об административных правонарушениях в отношении людей, которые устраивают сельхозпалы.