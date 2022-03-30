МЧС опровергло слухи об эвакуации жителей Белгородской области

Главное управление МЧС опровергло слухи о предстоящей эвакуации жителей Белгородской области, граничащей с Украиной, сообщает Интерфакс. Накануне такая информация появилась в соцсетях после сильного взрыва. По словам представителей ведомства, нужно использовать и доверять информации только из официальных источников. Спасатели также порекомендовали жителям региона соблюдать спокойствие и не поддаваться панике.

Сегодня в социальных сетях были распространены копии документов о якобы готовящейся эвакуации жителей Белгородской области. Информация, изложенная в поддельных документах, является ложной и не соответствует действительности, — приводит издание комментарий пресс-службы ГУ МЧС по региону.

Накануне очевидцы из Белгорода сняли на видео мощный взрыв в районе села Красный Октябрь. О происшествии также сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Он добавил, что жертв и пострадавших нет, разрушенных жилых и нежилых построек на территории села не зафиксировано.

Позже губернатор назвал причину инцидента. По его словам, взрыв произошёл из-за пожара на складе боеприпасов.