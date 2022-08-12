МАУизм — теория и юридическая практика

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Владимир Мау

Перевод ректора РАНХиГС Владимира Мау сначала под подписку о невыезде вместо ареста, а затем его возвращение к руководящим функциям в вузе повергли ура-патриотическую общественность в близкое к шоковому состояние. Тем более что такую весть распространили не через сарафанное радио, а по каналам официального ТАСС. То есть еще и этот факт выглядит намеком для посвященных.

Ведь сколько было духоскрепных разговоров о том, что сейчас уж на фоне нашей упорной СВО родится новая патриотическая элита, которая придет на смену нынешней, во многом компрадорской и прозападной. Сколько было прогнозов об ускоренном сливе сохраняющих командные высоты в российской экономике системных либералов (сислибов), деятельность которых, дескать, по указке МВФ сознательно тормозила поступательное развитие страны. И тут такой афронт.

А как все оптимистично начиналось. Анатолий Чубайс, считавшийся неприкасаемым столпом отечественного либерализма в его российском понимании, срочно отбыл в эмиграцию, где еще и прихворнул. Причем публикация его диагноза была воспринята как намек на его отказ от какой бы ни было активной деятельности в будущем. Затем по делу об «образовательных распилах» вслед за бывшей замминистра Мариной Раковой под следствием оказались ректор «Шанинки» Сергей Зуев и его коллега Владимир Мау, в прошлом ближайший соратник Егора Гайдара, считавшийся чуть ли не вдохновителем экономических реформ 90-х. Впрочем, ректор РАНХиГС до последнего времени принимал участие в разработке экономических программ на самом высоком уровне.

Вменили ему по нынешним временами и нравам не бог весть какие преступления. Тем более заинтересованная общественность была уверена, что за почти три десятилетия руководства академией у бессменного ректора могли накопиться куда более солидные грехи. Особенно в части массированного вывода средств за границу. Ну а слухи об элитной недвижимости на Лазурном Берегу к делу не пришьешь. Тем более Владимир Мау, как и Алексей Кудрин, например, ни под какие западные карающие персональные санкции не попали. А значит, по ту сторону границы никто его имуществом заниматься не станет.

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва» Владимир Мау

Так или иначе, но ситуация действительно парадоксальная. Ректор вернулся к своим обязанностям, будучи под следствием. А ведь скоро начало нового учебного года. И в аудитории РАНХиГС придут студенты, из которых и должна формироваться новая национальная элита. Мало того, что ее готовят под руководством прозападного либерала, так еще и подследственного. Ну, а информация, что, мол, активно сотрудничавший со следствием Мау все равно покинет свой пост после 15 сентября, может быть запущена для того, чтобы успокоить страсти. В конце концов дело может ни к чему не привести или все закончится мягким условным сроком. Учитывая и богатую коллекцию государственных наград подследственного.

Но основной вопрос в том, как подобный поворот будет воспринят в стратегическом плане — как частный случай или как подтверждение сохранения системными либералами своих позиций и возможностей. И как такой вольтфас отразится на условном споре сислибов и силовиков, который любят анализировать разного рода околополитические пророки. Во всяком случае, об отказе наверху от политики сдержек и противовесов ничего не слышно даже на фоне СВО.

Так что вполне можно допустить, что на примере Мау и Зуева сислибам погрозили пальцем, но от их услуг и конфиденциальных выходов на западных партнеров отказываться не собираются. Впрочем, окончательная точка в деле Раковой — Мау многое прояснит.