Матвиенко заявила об отсутствии у неё оптимизма касательно переговоров

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила в ходе выступления на заседании Совета Межпарламентской ассамблеи стран СНГ, что у неё нет оптимизма касательно результатов переговоров российской и украинской сторон, передаёт ТАСС. Тем не менее она продолжает испытывать надежды на позитивный исход.

По её словам, украинская сторона не может чётко сформулировать позицию, как это сделала Россия, предоставив конкретный список целей спецоперации. «Постоянные шараханья» Киева же не привносят результативности.

Она отметила, что оснований для встречи президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского на данный момент нет именно по причине того, что киевская сторона не имеет выработанной позиции.

Глава российской делегации Владимир Мединский ранее заявил, что украинская сторона пообещала принять самые жёсткие меры против преступников, жестоко пытавших российских военнослужащих. Мединский отметил, что консультации с украинской стороной продолжаются, он также выразил надежду, что через несколько часов российская делегация сможет выступить с заявлением по итогам встречи.

Очередной раунд переговоров российской и украинской делегаций проходит в турецком Стамбуле. Переговоры главы российской делегации Владимира Мединского и представителя украинской стороны — главы парламентской фракции правящей партии «Слуга народа» Давида Арахамии — прошли в формате тет-а-тет.