Матвиенко заявила, что зарплата учителей должна соответствовать их нагрузке

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила, что в правительстве работают над вопросом повышения заработной платы школьных учителей. Об этом она сказала во время своего рабочего визита в Санкт-Петербург, сообщают «Известия».

По её словам, размер средней зарплаты учителей в Санкт-Петербурге на данный момент составляет около 65 тысяч рублей, что превышает заработную плату в среднем по городу. Начинающие педагоги получают около 38 тысяч рублей.

Правительство работает над новым порядком, который должен улучшить ситуацию, чтобы заработная плата учителей была справедливой, — заявила Матвиенко.

Она добавила, что зарплата учителей должна соответствовать уровню квалификации и нагрузки.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин предложил объявить Годом педагога 2023 год. Об этом он сообщил на встрече с представителями общественности.

Путин назвал вопросы качества и доступности школьного образования важными для российского общества. Кроме того, президент заявил, что нужно совершенствовать оплату труда учителей, но при этом ориентироваться на возможности бюджета.

По словам Владимира Путина, учителя создают будущее страны и их работа является важнейшей для общества. А также для современной школы важно участие учеников и родителей.