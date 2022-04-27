«Затормозить и наказать»: Матвиенко рассказала о сути западных санкций Матвиенко: Запад пытается организовать тотальную блокаду России

Валентина Матвиенко / Фото Пресс-служба Совета Федерации РФ

На Россию оказывается беспрецедентное давление, Запад стремится организовать полную блокаду страны, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передаёт РИА Новости. В такой ситуации необходимы оперативные и нестандартные действия, направленные на поддержку граждан и бизнеса, отметила она.

Россия находится под беспрецедентным по своим масштабам давлением. По сути, речь идёт о попытках организовать тотальную блокаду нашей страны, затормозить её развитие и, называя вещи своими именами, наказать наш народ, нашу страну за независимую политику, за право обеспечивать собственную безопасность и суверенитет, — сказала сенатор.

По её словам, следует понимать, что санкции направлены против всех граждан, а не отдельных лиц и компаний. Отвечать на действия недружественных государств следует планомерной реализацией поставленных целей развития. При этом следует действовать оперативно и нестандартно, чтобы поддержать бизнес и не допустить снижения уровня жизни граждан.

Матвиенко добавила, что новые вызовы являются уникальными возможностями для развития, поэтому их нужно использовать по максимуму.

Ранее в МИД России заявили, что санкционное давление на страну несправедливо, основано на лжи и лицемерии. В ведомстве призвали мир объединить усилия для построения справедливого экономического порядка.