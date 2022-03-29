Матвиенко выступила против национализации имущества ушедших из РФ компаний

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко выступила против национализации имущества зарубежных компаний в случае их ухода из России, об этом спикер Совфеда заявила в ходе своей речи на заседании Совета Межпарламентской ассамблеи стран СНГ, сообщили РИА Новости. По её словам, в момент массовой приостановки деятельности на предприятия оказывалось сильное давление извне, поэтому окончательное решение должны будут принять они сами. При этом Россия будет готова к любому повороту.

На этот счёт у нас есть свои сценарии, свои предложения, — заявила Матвиенко.

Накануне в Кремле опровергли слухи о том, что российские власти допускают возможность национализации имущества и компаний российских предпринимателей вслед за зарубежными. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что это «чистая утка».

Ранее стало известно, что малые и средние частные компании в КНР рассматривают возможности для начала ведения бизнеса на рынке России в связи с массовым уходом с него западных компаний. Они будут стремиться закрыть своими поставками освободившуюся нишу, что может придать дополнительный импульс процессу наращивания российско-китайской торговли.

Экономист Егор Клопенко заявил, что в мае станет понятным, какие бренды покинули Россию, а какие лишь «временно прекратили работу». Однако товары и тех и других можно будет приобрести в обычных магазинах и позже этого срока.