https://static.news.ru/photo/a93f04da-3b84-11ea-b447-fa163e074e61_660.jpg Игорь Краснов Фото: sledcom.ru

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко сообщила о рассмотрении кандидатуры Игоря Краснова на должность Генерального прокурора. Ранее президент России Владимир Путин направил соответствующее представление в ведомство.

Мною дано поручение Комитету по обороне и безопасности, а также Комитету по конституционному законодательству и государственному строительству рассмотреть представленную кандидатуру. Совместное заседание двух комитетов запланировано на 21 января, — цитирует Матвиенко пресс-служба СФ.

По её словам, в случае одобрения кандидатуры Краснова вопрос о назначении Генерального прокурора будет вынесен на ближайшее заседание Совета Федерации, 22 января

Как ранее сообщал NEWS.ru, спикер Совфеда заявила, что работу над конституционными законами для обеспечения реализации предложений президента РФ завершат до конца весенней сессии.