Матвиенко считает ситуацию с пандемией в регионах РФ управляемой

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 24 декабря на итоговой пресс-конференции ответила на вопрос журналиста NEWS.ru о положении дел с пандемией коронавируса в российских регионах. Она заметила, что нынешняя ситуация является управляемой.
Матвиенко подчеркнула, что ранее было принято решение передать полномочия по принятию ограничительных мер в субъекты РФ. Она считает, что это решение оправдало себя.
Где-то эти меры несколько усиливаются, где-то они послабляются, но то, что нет оснований для какой-то паники, страха: вот сейчас всё закроют, не буду называть страны, когда не позволяют выходить из собственных квартир. Вот таких оснований, таких звоночков тревожных пока нет, — заметила председатель Совфеда.
Также Матвиенко прокомментировала ситуацию с коронавирусом в Санкт-Петербурге. По её словам, положение города сейчас непростое, однако местные власти принимают адекватные меры и налаживают диалог с предпринимательским сообществом во избежание нанесения ущерба экономике.
Как ранее писал NEWS.ru, эпидемиологическая ситуация в Петербурге не позволяет смягчить ограничительные меры по коронавирусу. Об этом заявил зампред городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов.