Матвиенко считает ситуацию с пандемией в регионах РФ управляемой

https://static.news.ru/photo/f0241d96-45d2-11eb-8c7e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 24 декабря на итоговой пресс-конференции ответила на вопрос журналиста NEWS.ru о положении дел с пандемией коронавируса в российских регионах. Она заметила, что нынешняя ситуация является управляемой.

Матвиенко подчеркнула, что ранее было принято решение передать полномочия по принятию ограничительных мер в субъекты РФ. Она считает, что это решение оправдало себя.

Где-то эти меры несколько усиливаются, где-то они послабляются, но то, что нет оснований для какой-то паники, страха: вот сейчас всё закроют, не буду называть страны, когда не позволяют выходить из собственных квартир. Вот таких оснований, таких звоночков тревожных пока нет, — заметила председатель Совфеда.

Также Матвиенко прокомментировала ситуацию с коронавирусом в Санкт-Петербурге. По её словам, положение города сейчас непростое, однако местные власти принимают адекватные меры и налаживают диалог с предпринимательским сообществом во избежание нанесения ущерба экономике.

Как ранее писал NEWS.ru, эпидемиологическая ситуация в Петербурге не позволяет смягчить ограничительные меры по коронавирусу. Об этом заявил зампред городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов.