Матвиенко призвала увеличить потребление газа внутри России

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала не экономить на газе внутри России, а также активнее заниматься его переработкой и искать рынки для переориентации поставок. В качестве примера Матвиенко привела США, которые львиную долю добываемого голубого топлива оставляют себе, сообщает ТАСС.

Нам нужно параллельно думать о переориентации на другие рынки, создавать для этого условия. Но главная, мне кажется, задача — переосмыслить вообще возможности использования газа, активнее развивать газоперерабатывающие предприятия, — пояснила спикер Совфеда.

Матвиенко отметила, что на данный момент в России есть все условия для увеличения объёмов потребляемого газа, в том числе и расширение газоперерабатывающей промышленности.

Ранее жители Великобритании предрекли Евросоюзу поражение в энергетическом противостоянии с Россией. Таким образом читатели газеты Daily Mail отреагировали на решение Запада отказаться от покупки российского газа за рубли.

Во Франции, в свою очередь, перспективу покупать российский газ за рубли оценили позитивно. Французские компании смогут платить за голубое топливо через банки, конвертирующие евро в рубли. А в Польше в соответствующем решении России усмотрели желание обрести психологическое и политическое господство.