https://static.news.ru/photo/50478732-5f9f-11ea-bc69-fa163e074e61_660.jpg Валентина Матвиенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала россиян верить только официальным данным о числе заболевших коронавирусом в России. Она подчеркнула, что распространение фейковых новостей о якобы большом количестве заболевших «может быть опаснее самого коронавируса».

Нужно ориентироваться на официальную информацию. Никто ни от кого ничего не скрывает, власти не имеют права это делать, — цитирует РИА Новости Матвиенко.

По её словам, ситуацию с распространением этого заболевания контролируют президент, правительство и Совбез РФ и для россиян сейчас нет причин для беспокойства.

Как писал NEWS.ru, Красноярский экономической форум, который должен был пройти с 19 по 21 марта, перенесён на неопределённый срок. Данное решение было принято из-за ситуации вокруг коронавирусной инфекции по рекомендации федеральных органов исполнительной власти.

По данным на 6 марта, коронавирус выявлен у более чем 98 тысяч человек по всему миру, 3,3 тысячи заболевших умерли, более 55 тысяч — выздоровели.