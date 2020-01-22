Александр Матовников Александр Матовников Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ранее занимавший пост полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников назначен заместителем главнокомандующего Сухопутными войсками. Соответствующий указ президента размещён на сайте Кремля.

Освободить от занимаемой должности и назначить генерал-лейтенанта Матовникова Александра Анатольевича заместителем главкома Сухопутными войсками, — указано в документе.

Как писал NEWS.ru, должность, от которой освобождён Матовников, занял бывший генеральный прокурор России Юрий Чайка. Он официально назначен полномочным представителем главы государства в Северо-Кавказском федеральном округе. 

 

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