Ранее занимавший пост полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников назначен заместителем главнокомандующего Сухопутными войсками. Соответствующий указ президента
Освободить от занимаемой должности и назначить генерал-лейтенанта Матовникова Александра Анатольевича заместителем главкома Сухопутными войсками, — указано в документе.
Как писал NEWS.ru, должность, от которой освобождён Матовников, занял бывший генеральный прокурор России Юрий Чайка. Он официально назначен полномочным представителем главы государства в Северо-Кавказском федеральном округе.
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