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Российский премьер-министр Михаил Мишустин распорядился до 20 февраля предоставить в правительство предложения по уточнению национальных проектов и программ. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Российский премьер-министр Михаил Мишустин распорядился до 20 февраля предоставить в правительство предложения по уточнению национальных проектов и программ. Об этом сообщается на сайте кабмина. Продумать данный вопрос глава правительства поручил...