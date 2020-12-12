Маткапитал могут разрешить тратить на образование матерей

https://static.news.ru/photo/dad39986-3d8e-11eb-b929-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Предложение разрешить тратить материнский капитал на оплату образования матерей направлено в Минтруд главой Института прогрессивного образования Анной Маркс.

Маркс в своём обращении подчёркивает, что причиной нежелания заводить детей в российских семьях чаще всего становится отсутствие материальных возможностей и необходимость найти более высокооплачиваемую работу, пишут «Известия».

...глава государства назвал цель программы маткапитала: реально повысить социальный статус женщины, помочь ей решать будущие проблемы. Однако существующие ограничения по использованию маткапитала в полной мере не позволяют женщине ни реализовать себя, ни «повысить свой социальный статус», — говорится в письме.

Поэтому институт просит Минтруд рассмотреть возможность разрешить использование материнского капитала на образование матери — последипломное и для повышения квалификации.

Автор инициативы отмечает, что такие меры позволят не только увеличить рождаемость, но и улучшат положение женщин на рынке труда. Предложение поддержали в «Единой России».

По мнению зампреда фракции ЛДПР Ярослава Нилова данная инициатива нарушает саму идеологию маткапитала, так как родители могут получить образование и бесплатно, если окажутся безработными и пройдут регистрацию на бирже труда.

Как писал NEWS.ru, 8 декабря 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий женщинам, передумавшим направлять материнский капитал на формирование накопительной пенсии, в течение полугода с момента поступления средств на счёт ПФР отозвать их и перенаправить на другие цели. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.