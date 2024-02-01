«Матерый антисоветчик добился своего»: Коц про Орбана и помощь Украине Военкор Коц: Орбан поддержал помощь Украине и добился своего

Фото: Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан добился своего, согласившись поддержать помощь Украине в размере €50 млрд, заявил в Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. Политик пошел навстречу Евросоюзу с условиями, что Киеву не отправят замороженные для Будапешта средства, а самой Венгрии разморозят средства поддержки.

Кто-то скажет — продавили Орбана. На самом же деле он добился своего. Восторгавшиеся «несгибаемостью» венгерского президента внезапно возомнили его другом и чуть ли не союзником России. Между тем этот матерый антисоветчик никакой любви к нам не испытывает, — написал Коц.

Военкор добавил, что Орбан — редкий для современного Запада пример национально ориентированного политика, который, скорее, сам «прогнул ЕС, чем ЕС его». У России же, считает Коц, лишь три союзника: армия, флот и Воздушно-космические силы.

Сам венгерский премьер заявил в Facebook (деятельность в РФ запрещена), что его страна не участвует в боевых действиях, оружие не посылает и находится «на стороне мира». По данным СМИ, он «ничего не получил» в обмен на согласие с передачей Украине финансовой помощи. Ее программа рассчитана на 2024–2027 годы, в среднем размер помощи составляет €12,5 млрд в год.