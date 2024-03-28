Матери чеченских активистов стало хуже в колонии Адвокат Заремы Мусаевой сообщил об ухудшении ее здоровья в заключении

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Здоровье Заремы Мусаевой, матери чеченских правозащитных активистов и супруги бывшего федерального судьи, становится хуже в заключении, сообщил РБК ее адвокат Александр Савин. У нее несколько хронических заболеваний, тюремные условия их усугубляют. Женщину в 2022 году осудили за применение насилия к сотруднику полиции и мошенничество на 5,5 года.

Состояние ее здоровья поступательно ухудшается. Она рассказала, что у нее начались серьезные отеки ног, после чего ее повезли в больницу. Там ей были назначены дополнительные препараты к уже имеющимся, — сказал Савин.

Мусаева принимает обезболивающие из-за болей в ногах, но полноценно ее пока не обследовали. По словам защитника, у нее также обнаружили катаракту.

5 марта Пятый кассационный суд Пятигорска смягчил ей приговор. Женщине сократили срок до четырех лет и девяти месяцев колонии. Защита намерена обжаловать это решение. Мусаева не признала свою вину. Ее супруга Сайди Янгулбаева лишили статуса судьи и неприкосновенности по решению Коллегии судей Чечни.

Задержали женщину в январе 2022 года в Нижнем Новгороде. Оттуда ее вывезли в Чечню как свидетеля по уголовному делу.