Матерей-одиночек запретили увольнять с работы в РФ: что не так с законом

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В России приняли закон о запрете увольнения с работы родителей-одиночек с детьми до 16 лет. Чем это грозит молодым матерям, почему законопроект несовершенен, как отреагировали работодатели?

Что известно о новом законе

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, запрещающий работодателям увольнять одиноких родителей с детьми до 16 лет, а также других лиц, которые воспитывают детей данного возраста без матерей. Сейчас эта норма распространяется на родителей детей в возрасте до 14 лет. Карточка соответствующего проекта размещена в думской базе.

Авторы инициативы объяснили, что большинство детей не работают, а получают основное образование до этого возраста и нуждаются в помощи родителя.

«В такой ситуации увольнение мамы, которая одна растит ребенка, может оставить семью без средств к существованию. Мы должны защитить одиноких родителей, а работодатели — понимать свою ответственность», — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В документе уточняется, что предлагаемое законопроектом повышение уровня гарантий при расторжении трудового договора будет распространяться и на супругов граждан — участников СВО, а также в ряде случаев на их родственников, если те воспитывают ребенка без матери.

Запрет касается увольнения по инициативе работодателя. Человека нельзя сократить или уволить, даже если он не соответствует занимаемой должности. Исключениями являются ликвидация организации или прекращение деятельности ИП, а также случаи, когда сотрудник не исполняет обязанности, прогуливает работу или представил при оформлении ложные сведения.

Одинокими родителями считаются отцы и матери, которые воспитывают ребенка без участия второго родителя: например, если отец не вписан в свидетельство о рождении ребенка или умер, лишен родительских прав, недееспособен, находится в тюрьме, числится пропавшим без вести или уклоняется от воспитания детей.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что не так с законом о запрете увольнения матерей

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина раскритиковала закон, запрещающий увольнять родителей-одиночек с ребенком в возрасте до 16 лет. В беседе с Lenta.ru парламентарий назвала проект «половинчатым». Она напомнила, что ребенком считается лицо до 18 лет, значит, все законопроекты должны это учитывать.

«В Год семьи принимать такие половинчатые законы... Я разочарована. Если уж мы определили, что ребенок — это лицо до 18 лет, то нужно подводить под главный закон все остальное законодательство», — уверена Останина.

Депутат также предположила, что принятие этого закона может стать помехой для одиноких родителей при приеме на работу.

«Мне кажется, этот закон в некоторых случаях все же будет мешать самим одиноким родителям при поступлении на работу, потому что работодатель будет бояться их принимать: если что, у него могут возникнуть проблемы. Во всяком случае работодатель будет ограничен в своих действиях. В итоге, боюсь, одиноких женщин с детьми вообще перестанут брать на работу. Есть также риск, что руководителем начнут манипулировать в своих интересах. Все эти подводные камни мы понимаем, но в каждом конкретном случае надо обращаться к юристу и отстаивать свои права», — заявила Останина в разговоре с изданием «Новые известия».

Такую точку зрения разделяет адвокат Любовь Гончарова. По ее словам, работодатели действительно могут перестать трудоустраивать матерей-одиночек с детьми.

«Беседовала с одним работодателем недавно, он подтверждает эти опасения в связи с новым законом. Говорит, что не будет принимать на работу матерей-одиночек. Отношения с работодателем почти всегда непростые, а сейчас станут еще сложнее. Но рынок труда должен приспособиться», — сказала юрист «Новым известиям».

Кому проще — одиноким матерям или одиноким отцам

Меры защиты одиноких отцов в России пока не принимаются, поскольку их положение лучше, чем положение одиноких матерей, заявил в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По его словам, таким мужчинам значительно проще найти работу, чем женщинам.

«Насколько я могу судить, сейчас положение одиноких отцов в этом плане лучше. Они значительно легче одиноких матерей могут найти работу. Так сложилось с незапамятных времен. Поэтому пока меры защиты одиноких отцов не принимаются», — указал парламентарий.

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