Мать вскрыла гроб сына-бойца СВО: почему умершего не хоронят два месяца

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В поселке под Екатеринбургом в течение двух месяцев не могут похоронить контрактника, который погиб в зоне проведения специальной военной операции. Как умер военнослужащий, почему мать вскрыла его гроб, что она там увидела, по какой причине бойца не могут предать земле, были ли подобные случаи?

Почему мать вскрыла гроб погибшего на СВО сына

47-летнего погибшего военнослужащего уже два месяца не могут похоронить в поселке Мартюш Каменского района Свердловской области. В медицинской справке бойца указано, что он скончался от сердечной недостаточности. Однако родственники покойного сомневаются в достоверности этой информации, в связи с чем обратились в военное управление Следственного комитета.

Как его мать, он был полностью здоров и без проблем прошел медицинскую комиссию для службы по контракту в августе 2023 года. В конце января женщина потребовала вскрыть цинковый гроб, чтобы убедиться в отсутствии следов ранений не теле сына.

«После вскрытия мы поняли, что там явно не сердечная недостаточность. У него ожоги и синяки. Оказалось, что нам выдали только справку с предварительной причиной смерти, а окончательное заключение не выдают. Мы не можем понять почему», — приводит портал v1.ru слова двоюродного брата военного.

Как отметил родственник усопшего, мужчина погиб 15 января, а 24 числа его тело привезли домой. Труп бойца до сих пор лежит в морге.

«В СК нам говорят, что до сих пор не получили документы из Ростова-на-Дону. Здесь, я уверен, есть подвох — от нас явно что-то скрывают. Всех остальных пацанов в городе хоронят по окончательному медицинскому заключению», — рассказал двоюродный брат погибшего.

Как заявили в администрации Мартюша, к церемонии похорон уже все готово, однако родственники отказываются назначить дату и ждут получения документа. К родным обращались чиновники и общественники с просьбой поскорее предать земле тело солдата, но на настоящий момент труп все еще находится в морге.

Что увидела мать, вскрыв гроб погибшего на СВО сына из Волгограда

В начале марта СМИ сообщили, что жительница Волгограда вскрыла цинковый гроб погибшего на СВО сына, поскольку сомневалась в причине его смерти. 34-летний доброволец с позывным Мудрый поддерживал связь с матерью и присылал ей деньги. Однажды он сообщил, что его отправляют на передовую. Последний раз Мудрый общался с матерью 11 декабря 2023 года, после чего на связь не выходил.

30 января женщине сообщили, что ее сын свершил самоубийство. У матери это вызвало сомнения, и в день похорон она потребовала вскрыть цинковый гроб. По ее словам, она убедилась, что Мудрый не совершал суицид, а повреждения на его теле скорее указывают на насильственный характер смерти.

«Это был ужас. Он весь черный, глаза нет, нос сломан, с правой стороны зубов нет, нижняя губа разорвана. На левом ухе алая кровь еще была, хотя уже два месяца прошло. Мы его только по татуировке на ноге узнали», — рассказала женщина.

В связи с этими обстоятельствами родные решили подать в полицию заявление об убийстве. Однако, по их словам, принимать его сначала отказались.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Какой похожий случай произошел в Волгоградской области

В феврале 2024 года СМИ писали, что военное следственное управление по ракетным войскам стратегического назначения (РВСН) проводит проверку по факту смерти контрактника из Волгоградской области. В ведомстве заявили, что причины смерти пока неизвестны.

В ноябре 2022 года мужчину призвали в армию, он проходил службу в Нижегородской области. В апреле 2023-го молодой человек подписал контракт с Минобороны, а 1 февраля 2024-го его похоронили.

«28 января нам позвонили и сказали, что [военнослужащий] добровольно ушел из жизни. 1 февраля его похоронили. Его привезли из части домой, и, когда мы по нашим казахским обычаям стали готовить тело к похоронам, обнаружили, что у него на правом предплечье и в паху следы побоев, на затылке — глубокий вырез размером с пачку сигарет. Такое ощущение, словно вырезали гематому», — цитировал v1.ru мать погибшего.

Почему матери погибших бойцов СВО вскрывают гробы сыновей

По словам юриста Евгения Крылова, от причины смерти бойца зависит, получат ли его близкие выплаты. В законе указано, что они положены родственникам военных, которые погибли из-за увечий или заболеваний, полученных при выполнении воинских задач.

«Доказать, что сердечная недостаточность возникла именно при выполнении задач СВО, будет достаточно сложно», — отмечает Крылов, комментируя ситуацию с бойцов Сараевым из Свердловской области.

По данным рабочей группы по вопросам СВО, для семей погибших участников специальной военной операции государством предусмотрен ряд мер поддержки. Так, единовременная выплата в случае гибели бойца составляет 5 млн рублей. Она распределяется между членами семьи в равных долях и выплачивается Министерством обороны России.

Кроме основных 5 млн рублей, установленных Указом президента РФ, члены семьи погибшего бойца СВО также могут рассчитывать на страховые выплаты, денежную компенсацию, пенсию по потере кормильца и пособие на детей.

Читайте также:

«Мой родной груз 200»: почему матери бойцов СВО вскрывают гробы сыновей

«Это был ужас»: что увидела мать, вскрыв гроб погибшего на СВО сына

Испугалась за их жизнь: мать из Белгорода умерла от страха потерять детей