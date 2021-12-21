Мать подозреваемого в поджоге гипермаркета в Томске объяснила его поступок

В Томске мать подозреваемого в поджоге гипермаркета «Лента» мужчины рассказала о проблемах со здоровьем сына. По её словам, он имеет инвалидность, состоит на психиатрическом учёте. При этом в гипермаркете он работал недавно, и ему там всё нравилось. Рассказ женщины приводит телеканал «360».

По словам женщины, её 33-летний сын состоит на психиатрическом учёте и имеет вторую группу инвалидности — она позволяет ему работать. При этом, каким именно образом мужчина устроился в «Ленту», его мать не в курсе.

Как-то нужно было жить в свои 33 года. А как уж его взяли на работу, это не ко мне вопрос, — заявила она.

Работать мужчина начал недавно и, по словам матери, уверял, что у него всё замечательно. В день пожара он собирался на работу также в хорошем настроении. Произошедшее в дальнейшем женщина объясняет проблемами с психикой.

Он сам не может объяснить своих действий. <...> Какие были указания в его голове, так и поступил, — сказала она.

Женщина уверяет, что ранее подобных ситуаций с сыном не наблюдалось и для общества он не опасен. При этом конкретный диагноз можно узнать только по запросу, и никаких бумаг нет даже у неё самой — только справка об инвалидности.

Мать уверена, что разбираться в ситуации, в которую попал её сын, не нужно. Всё объясняется очень просто.

У человека случился нервный срыв, — заключила она.

Пожар в торговом центре «Лента» в Томске произошёл 21 декабря. Огонь возник в отделе непродовольственных товаров, а затем охватил всё здание. Площадь возгорания составила 3,5 тысячи квадратных метров.

Всех сотрудников и посетителей гипермаркета успели вывести из здания. О пострадавших не сообщалось.

В пресс-службе «Ленты» сообщили, что гипермаркет загорелся в результате поджога, виновный — сотрудник подрядной организации, он задержан и сознался в содеянном.