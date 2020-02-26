https://static.news.ru/photo/ddb00886-5867-11ea-8dcc-fa163e074e61_660.jpg Король Филипп VI Фото: Sean Thorton/Keystone Press Agency/Global Look Press

Мать россиянки Олеси Красиловой, задержанной в Испании по запросу США, собирается обратиться за помощью к королю страны Филиппу VI.

В ближайшее время Антонина Красилова намерена приехать в Москву с целью поиска средств на наём адвокатов и получение юридической помощи. Кроме того, она планирует обратиться в посольство Испании в РФ.

По словам женщины, с ней постоянно поддерживает связь российский консул в Испании, а сотрудники дипмиссии РФ в королевстве навещают её дочь. Кроме того, помощь в освобождении Олеси Красиловой обещал оказать Россельхознадзор (россиянка работает в подведомственной организации службы), сообщает ТАСС.

Россиянка была задержана на испанском острове Тенерифе 14 февраля. Американские власти подозревают её в сговоре с целью кражи биометрических данных, а также оказания влияния на функции правительства США в отношении приёма беженцев. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее NEWS.ru писал, что возвращению Красиловой на родину попытается помочь Мария Бутина, ранее освобождённая из американской тюрьмы. По её словам, россиянам вообще не следует ездить в западные страны, поскольку там ведётся настоящая «охота» на граждан РФ.