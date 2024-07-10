Мать и дочь сгорели в самолете, певицу обстреляли: громкие ЧП за сегодня

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Диана Гурцкая

В Татарстане рухнул прогулочный самолет с семьей, в Приморском крае у подъезда выкинули труп человека, квартира певицы Гурцкаи попала под обстрел — NEWS.ru рассказывает о самых громких новостях из рубрики «Происшествия» за сегодня.

В Татарстане рухнул прогулочный самолет

Ребенок и двое взрослых погибли при крушении прогулочного самолета Cessna 172 в Камском Устье в Татарстане. Среди них капитан воздушного судна и пассажиры: мать и дочь погибли, отец выжил, он госпитализирован в тяжелом состоянии. Лайнер выполнял экскурсионный рейс от компании «Летай с нами».

После ЧП одного пострадавшего доставили в Камско-Устьинскую ЦРБ в тяжелом состоянии. Следственный комитет тем временем возбудил уголовное дело.

Основными причинами крушения называются техническая неисправность и ошибка пилотирования. Разрушений на земле нет.

Telegram-канал SHOT публиковал кадры с места аварии. На фото можно увидеть, как пожарные продолжают тушить обломки воздушного судна. Самолет сгорел полностью.

Приморцам подкинули труп к подъезду

В Дальнегорске утром 10 июля у подъезда дома на улице Первомайской обнаружено тело мужчины 1964 года рождения. По предварительной версии, труп к жилому зданию подбросили два человека, личности которых еще не установлены.

«Предварительно установлено, что утром 10 июля 2024 года двое неизвестных выгрузили тело мужчины из автомобиля и уехали», — рассказали в краевой прокуратуре.

При первичном осмотре тела следов насильственной смерти обнаружено не было, труп направлен в морг для выяснения точных причин смерти.

Квартира певицы попала под обстрел

Квартиру известной певицы Дианы Гурцкаи обстреляли в центре Москвы. Огонь велся из пневматического оружия. Стрельбу в Ружейном переулке устроил житель соседнего дома.

В СМИ отмечают, что это уже не первый подобный случай. Предположительно, огонь велся не прицельно. Квартира Гурцкаи могла попасть под обстрел случайно. В результате происшествия никто не пострадал. Однако артистка подала заявление в ОМВД по району Хамовники. Личность стрелка уже установили.

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