Массовый сбой в работе «ВКонтакте»: что случилось, когда заработает В VK сообщили о сбое в работе сайта и приложений соцсети

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Пользователи сообщают о глобальном сбое «ВКонтакте» — сайт социальной сети перестал открываться, мобильные приложения и связанные с ним сервисы также не работают. Что произошло и когда соцсеть вновь будет функционировать в штатном режиме?

Что случилось

Жалобы на сбой в работе «ВКонтакте» начали поступать днем 22 ноября. По словам пользователей, при обновлении приложение соцсети выдает «ошибку загрузки», а на сайте пишут, что страница недоступна.

Большинство пользователей (53%) столкнулись с трудностями при попытке зайти в приложение. Часть (39%) заявила о том, что соцсеть в целом не работает. 9% сообщили о неполадках на сайте.

Где в России зафиксированы сбои в работе «ВКонтакте»

Согласно данным мониторингового сервиса Brand Analytics, больше всего сообщений о сбоях в соцсети приходит из Москвы — 27 обращений.

17 оповещений о сбоях зафиксированы в Петербурге, по 11 — в Екатеринбурге и Челябинске, по шесть — в Казани и Ульяновске.

По информации портала «Сбой.рф», всего за сутки было зарегистрировано больше 3000 жалоб. Согласно статистике, сбой в работе соцсети наблюдается как минимум в 35 регионах России. Больше всего (24%) комментариев о сбоях приходят от жителей Москвы.

На втором месте по числу жалоб — Санкт-Петербург (13%), а третье место разделили Свердловская и Челябинская области (по 4%).

Почему не работает «ВКонтакте»

Представители соцсети заявили, что сейчас доступ к приложению и сайту пытаются восстановить.

«Пользователи социальной сети „ВКонтакте“ могут испытывать затруднения с загрузкой части сервисов. Специалисты работают над восстановлением доступа», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Можно ли зайти во «ВКонтакте» во время сбоя

Как пишет пользователь mychatik на сайте «Большой вопрос.ru», он смог зайти во «ВКонтакте» при помощи VPN.

«С помощью сервиса VPN у меня получилось зайти через одну из стран в ВК, но страница осталась некликабельной. Никуда по разделам перейти невозможно. Принудительный переход ПКМ „Открыть ссылку в новом окне/вкладке“ выдает то же сообщение о недоступности страницы. Судя по всему, произошло глобальное падение серверов», — отмечает пользователь.

По последним данным, работа «ВКонтакте» постепенно нормализуется. Пользователи сообщают, что сейчас получается зайти на сайт и в приложение — несмотря на небольшие задержки, сервисы работают. При этом в некоторых регионах страны сбои по-прежнему дают о себе знать.

В каких приложениях недавно происходили сбои

13 ноября сбой произошел в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн». Клиентам кредитной организации не удавалось совершать денежные переводы. Данные портала Downradar, который фиксирует сбои в работе различных ресурсов, свидетельствовали, что клиенты Сбербанка сообщали о затруднениях в работе некоторых сервисов.

31 октября пользователи Telegram в Волгоградской и Ростовской областях, Краснодарском крае и регионах Северного Кавказа жаловались на сбои в работе мессенджера, сообщал портал «Сбой.рф». Всего за сутки было зарегистрировано 24 тысячи жалоб.

Кроме того, сбои у Telegram фиксировали и 30 октября. Мессенджер не работал в Краснодарском крае, Ставрополье, Москве, а также Ростовской, Воронежской и Волгоградской областях. Всего на работу приложения пожаловались 17,5 тысячи пользователей.

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