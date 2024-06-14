Массовый сбой на «Авито» 14 июня: что случилось и когда все заработает

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Пользователи сервиса «Авито» массово жалуются на проблемы в работе сайта. Что случилось и когда функционирование платформы восстановится?

Что известно о массовом сбое на «Авито» 14 июня

Днем 14 июня в работе сервиса объявлений «Авито» произошел массовый сбой. Сайт и приложение перестали корректно работать около 15:37 по московскому времени. На данный момент пользователи портала «Сбой.рф» подали более 2000 отчетов о проблемах со входом. Большая часть жалоб — из Москвы.

Как рассказывают пользователи, при попытке входа на сайт «Авито» выдается сообщение на английском языке о недоступности сервера. В приложении объявления также не отображаются.

В пресс-службе «Авито» заявили, что на платформе идут плановые работы по улучшению сервисов, поэтому некоторые функции могут быть недоступны.

«В настоящий момент на платформе идут плановые работы по улучшению сервисов. Некоторые функции могут быть недоступны или работать медленнее, чем обычно. Скоро все наладится. Тем пользователям, которые столкнулись с ограничениями, мы советуем попробовать продолжить работу чуть позже», — сообщили представители «Авито» порталу msk1.ru.

Что такое сервис «Авито»

«Авито» — российский интернет-сервис для размещения объявлений о товарах, недвижимости, вакансиях и резюме на рынке труда, а также об услугах. Платформа занимает первое место в мире среди сайтов объявлений, которые могут размещать как частные лица, так и компании.

Товары, предлагаемые к продаже на «Авито», могут быть новыми и бывшими в использовании. На апрель 2023 года количество активных объявлений на платформе превысило 150 миллионов, увеличившись за год почти в два раза. Тем самым «Авито» является самой большой площадкой ресейла в России.

Головной офис «Авито» расположен в Москве, также открыты подразделения в Санкт-Петербурге, Казани и Самаре. Численность персонала на октябрь 2022 года составляет более 5000 человек.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

По итогам 2022 финансового года выручка «Авито» составила 48 млрд рублей, что на 55% больше, чем в 2021-м. Это следует из отчета материнской компании Prosus (входит в Naspers). Темпы роста выручки оказались значительно выше, чем в предыдущие годы: в 2021 году показатель вырос на 20% по сравнению с предыдущим годом, в 2020-м — на 22%.

Какие массовые сбои происходили в работе сервисов в России в последнее время

8 июня в работе мессенджера Telegram произошел массовый сбой. Неполадки зафиксировал Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП).

У пользователей возникали проблемы при отправке сообщений. Кроме того, не обновлялась информация в каналах как в мобильной, так и веб-версии. На сервис Downdetector о прекращении соединения поступали сообщения из разных регионов мира, в том числе на неполадки указали пользователи из Германии, Эстонии, Ирана, Казахстана, Узбекистана, Украины, США и других стран.

Сбой в мессенджере продолжался с 21:20 до 23:00 по московскому времени. Его причина неизвестна.

Ранее стало известно, что технический сбой логистического оператора СДЭК в конце мая был вызван внешним воздействием, утечек персональных данных клиентов не зафиксировано, следовало из публикации компании. В СДЭК подчеркнули, что резервное копирование данных организации производится ежедневно, а не раз в полгода, как писали некоторые СМИ.

«На текущем этапе внутреннего расследования <...> мы можем подтвердить, что технический сбой был вызван внешним воздействием. На данный момент у нас нет оснований полагать, что произошла утечка персональных данных», — говорится в сообщении.

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