Массовый налет дронов остановлен около Москвы: как ВСУ атакуют РФ 3 августа В ДНР пострадали 7 человек и ребенок после обстрела

Фото: Yousef Masoud/Keystone Press Agency/Global Look Pres

Российские регионы вновь подверглись обстрелам и атакам беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил о семи сбитых дронах на территории региона. В Кировском районе Донецка местный житель подорвался на противопехотной мине «Лепесток». Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал об обстрелах населенных пунктов региона. Новые подробности атак ВСУ — в материале NEWS.ru.

Что известно об обстрелах Белгородской области

Губернатор Белгородской области Гладков в своем Telegram-канале рассказал, что вечером 2 августа в Белгородском районе и Яковлевском городском округе сработала система ПВО. По его словам, был сбит БПЛА самолетного типа. Разрушений и пострадавших нет.

Гладков рассказал, что ВСУ выпустили четыре артиллерийских снаряда в Белгородском районе по селу Устинка. Губернатор добавил, что село Щетиновка обстреляли из гранатометов, всего зафиксировано 13 выстрелов СПГ-9 и 29 выстрелов АГС-17. В результате обстрелов ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет.

В Борисовском районе украинские военные обстреляли из миномета окраину хутора Лозовая Рудка – установлено семь прилетов. Никто не пострадал, разрушений нет. В Валуйском городском округе по селу Логачевка выпущено три артиллерийских снаряда. Обошлось без последствий.

Фото: t.me/vvgladkov

«В Волоконовском районе под минометный обстрел попала окраина хутора Старый – зафиксировано 5 прилетов. Пострадавших и разрушений нет. В Грайворонском городском округе по окраине села Безымено выпущено 6 минометных снарядов, по окраине села Дроновка – два минометных снаряда. Обошлось без пострадавших и разрушений», — написал Гладков.

Губернатор также сообщил, что в Краснояружском районе под обстрел попало село Вязовое – по нему выпущено три снаряда. Никто не пострадал. Осколками снарядов была повреждена линия электропередачи. В настоящий момент ЛЭП восстановлена. По словам Гладкова, повреждены три частных дома: выбиты окна, посечены фасад и забор, также пострадал легковой автомобиль. Более того, ВСУ обстреляли окраину села Репяховка – зафиксировано два прилета. Обошлось без последствий.

Гладков заявил, что в Шебекинском городском округе по хутору Панков выпущено три минометных, по селу Безлюдовка – два артиллерийских, по селу Середа – два минометных снаряда, по территории между селами Сурково и Первоцепляево – 10 минометных снарядов. В результате обстрелов ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет.

Куда могли лететь дроны, сбитые в Калужской области

Губернатор Калужской области Шапша в своем Telegram-канале сообщил, что в ночь на четверг, 3 августа, силы противовоздушной обороны (ПВО) России сбили шесть беспилотников на юго-западе региона. По его словам, пострадавших и разрушений нет. На месте работают сотрудники оперативных служб.

Позднее Шапша сообщил, что над юго-западной частью области сбит седьмой БПЛА. Последствий для людей и инфраструктуры нет, подчеркнул он. Глава субъекта не уточнил, в каком направлении летели беспилотники. Калужская область граничит в том числе с Новой Москвой и Подмосковьем.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сколько пострадавших из-за обстрелов в ДНР

Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в своем Telegram-канале заявил, что за минувшие сутки при обстреле территории со стороны ВСУ в больницу доставлен ребенок. Врачи оценивают состояние пострадавшего ребенка как средней степени тяжести. По словам Пушилина, украинские военные атаковали Донецк, Горловку и Ясиноватую. Как отметил Пушилин, в результате обстрела ранения получили еще семь человек.

Пушилин сообщил, что в Кировском районе Донецка местный житель подорвался на противопехотной мине «Лепесток». Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. При атаке ВСУ также повреждены девять жилых домов в Куйбышевском, Кировском, Киевском и Петровском районах Донецка.

Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов военных преступлений Украины (СЦКК) сообщило, что в течение последних 24 часов ВСУ провели 74 обстрела территории республики. При этом было выпущено 279 боеприпасов различного калибра. Под артиллерийским огнем оказались Горловка, Зайцево, Ясиноватая, Ясиноватский район, Донецк и Макеевка. По данным представительства, в результате обстрелов получили ранения восемь мирных жителей, среди которых ребенок 2006 года рождения. Для сравнения, в предыдущие сутки было зафиксировано 112 обстрелов со стороны ВСУ.

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