Массовая драка с перестрелкой в Москве: погибшие, раненые, что известно

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве вечером 21 мая произошла массовая драка со стрельбой. Что известно, сколько пострадавших и погибших?

Кто устроил драку с перестрелкой

Telegram-канал «Осторожно, Москва» пишет, что огонь открыли участники массовой драки на улице Медынской в Бирюлево Западном. Очевидцы сообщили, что на место прибыли машины полиции и скорая помощь.

По данным «112», потасовку затеяли мигранты. Их было по меньшей мере 15 человек.

Очевидица конфликта в Бирюлево рассказала корреспонденту NEWS.ru, что дерущиеся были неславянской внешности. Она добавила, что открывший огонь мужчина сразу после этого поспешил скрыться.

«Я проезжала мимо, услышала крики, громкие мужские голоса. Далее я увидела драку между нерусскими мужчинами. Они избивали друг друга. Потом один из участников конфликта достал оружие, выстрелил и сразу начал убегать, очень быстро. Спецслужбы приехали в течение пяти минут. Пострадавший сразу упал после выстрела», — сообщила очевидица.

Житель Москвы Александр, ставший очевидцем стрельбы в районе Бирюлево, рассказал «Газете.Ru», что перед началом конфликта на улице стояло несколько обособленных компаний, между которыми «что-то назревало». Мужчина отметил, что несколько человек вели себя агрессивно, после чего началась драка.

«Я прошел эту компанию и остановился на пешеходном переходе на красный свет. Конфликт начался в тот момент, когда я переходил дорогу, и саму завязку я не видел. Когда я проходил сквозь эту группу людей, было понятно, что что-то назревает. Около 15 человек стояли по несколько человек обособленно, занимали всю площадь пешеходной зоны. По одну сторону стояли товарищи помоложе, более агрессивные. Напротив стояли три-четыре человека постарше, тоже приезжие, вели себя спокойнее», — сказал он.

Собеседник добавил, что из более крупной компании вышел рослый бородатый мужчина спортивного телосложения и что-то протянул в их сторону, то ли предлагая, то ли показывая. Александру показалось, что в руке были наручные часы и мужчина указывал на время.

«Я перешел дорогу и увидел, что люди остановились и стали снимать. Я развернулся — драка уже началась. Даже не драка, а избиение. Там, по-моему, били только двоих: на одного налетело человека четыре и на другого два-три», — продолжил очевидец.

По словам Александра, вскоре после начала драки раздалось несколько выстрелов из пистолета. Он подчеркнул, что на месте происшествия было немного крови, а все участники конфликта «разбежались сами».

«Раздались выстрелы. Стреляли из двух пистолетов. Кто и в кого стрелял, было не разобрать. Толпа тут же начала разбегаться. На месте была лужа крови. Я не испугался. Я вырос в этом районе — и не такое видел, к сожалению. Возможно, кто-то и был ранен, но все разбежались сами, никого не уносили, так что на месте вряд ли кого-то убили. И крови было немного», — добавил он.

Сколько человек пострадало

«Осторожно, Москва» пишет, что, по предварительным данным, в результате стрельбы погиб один человек. Правоохранители оцепили улицу.

Согласно информации Telegram-канала «112», пострадали четыре человека. Отмечается, что всех раненых передали медикам, их госпитализировали.

О состоянии пострадавших неизвестно.

Что рассказали в столичной прокуратуре

В прокуратуре Москвы сообщили, что возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

«Предварительно установлено, что группа граждан, имея умысел на грубое нарушение общественного порядка, выражающего явное неуважение к обществу, по предварительному сговору, находясь на пересечении ул. Харьковской с ул. Медынской, с применением предметов, используемых в качестве оружия, осуществила не менее трех выстрелов в сторону своих оппонентов, в отношении которых, таким образом, применила насилие, после чего с места совершения преступления скрылась», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в результате правонарушения двое мужчин были госпитализированы с ножевыми ранениями. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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