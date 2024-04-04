Массовая атака ВСУ на регионы России: сколько целей сбито, что известно

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С»

Министерство обороны России сообщило, что около 22:00 мск 4 апреля была совершена новая атака Вооруженных сил Украины с применением беспилотных аппаратов самолетного типа на Курскую область. Какие еще регионы РФ атаковали ВСУ?

Как ВСУ атаковали Курскую область

По данным российского министерства, удалось ликвидировать восемь беспилотников.

«Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен и семь уничтожены над территорией Курской области», — уточнила пресс-служба военного ведомства.

Перед этим губернатор области Роман Старовойт заявил, что сбито три украинских беспилотника во время второй атаки на Курск. По его данным, при повторной атаке зафиксировано попадание в жилой дом в СНТ и возгорание в двух частных домах столицы региона.

По предварительным данным, погибших и пострадавших среди гражданского населения нет. Информация уточняется. Старовойт добавил, что было локализовано возгорание в здании Областного центра развития творчества детей и юношества на Урицкого в Курске, никто не пострадал.

После того как в ходе первой атаки был ликвидирован беспилотник, в Курске возле Центрального рынка произошло возгорание. Губернатор проинформировал, что сотрудники оперативных служб отправились на место происшествия.

«Напоминаю, приближаться к обломкам ракет, БПЛА и трогать их нельзя, они могут нанести вред. Сообщить о находке нужно по телефону 112», — информировал глава региона.

Перед этим он опубликовал пост с предупреждением об опасности атаки беспилотников. Чуть позже Старовойт разместил запись о том, что в Курске сработала система противовоздушной обороны.

Какие еще регионы РФ атаковали ВСУ

Дежурные средства ПВО уничтожили дрон Вооруженных сил Украины над Белгородской областью, сообщила пресс-служба Минобороны России. По данным ведомства, это был беспилотник самолетного типа.

«Около 20:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

Кроме того, двое рабочих погибли в результате атаки дронов армии Украины в Новой Каховке, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Он отметил, что еще один получил ранения.

По словам Сальдо, один человек мог выжить, но ВСУ били по скорой помощи, и ему не успели помочь.

«В Новой Каховке террористы киевского режима сбросили бомбу с дрона на бригаду рабочих, которые восстанавливали мобильную связь в городе. Два человека погибли, один в тяжелом состоянии находится в больнице», — заявил он.

Читайте также:

Женщина погибла в Горловке, Каховка без газа: как ВСУ атакуют РФ 4 апреля

Украинский дрон атаковал грузовик в российском регионе

В Минэнерго назвали дату запуска поврежденных обстрелами нефтезаводов