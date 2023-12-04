В ДНР обстреляли детсад, шпион в Луганске: как ВСУ атакуют РФ 4 декабря

Фото: МО Украины

Российские территории в минувшие сутки вновь подверглись ударам со стороны украинской армии. Жилые дома и офисное здание попали под обстрел в Донецкой Народной Республике (ДНР), пострадали как минимум десять человек. В Луганской Народной Республике (ЛНР) задержали украинского шпиона. А в Дагестане неизвестный поджег оборудование на станции сотовой связи. Новые подробности атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России — в материале NEWS.ru.

Офисный центр и жилые дома попали под обстрел в Донецке

В представительстве ДНР в Совместном центре по надзору и согласованию вопросов, касающихся военных преступлений Украины (СЦКК), заявили, что за минувшие сутки было зафиксировано 59 фактов ведения огня со стороны ВСУ (днем ранее — 12).

На Горловском направлении ВСУ совершили 27 обстрелов из артиллерии и РСЗО. На Донецком направлении — 26 артобстрелов. А на Ясиноватском направлении — шесть артобстрелов. Во всех случаях применялись кассетные боеприпасы. Всего по населенным пунктам ДНР украинские войска выпустили 184 снаряда.

Под удары попали районы Донецка, Горловки, Макеевки и Зайцево, а также Ясиноватский район. Повреждения получили 11 жилых домов в Горловке и Донецке. Кроме того, в Горловке под обстрел попал детский сад, в Донецке атаковали административное и офисное здания.

Утром 4 декабря украинские войска продолжили наносить удары по городам и селам ДНР. В итоге в Горловке оказалась повреждена стоматологическая клиника, оборвало линии электропередачи.

За последние сутки в Донецке и Горловке в результате обстрелов ранения получили десять человек. Из них двое пострадали в результате сброса боеприпаса с беспилотника, уточнил глава региона Денис Пушилин.

«В результате сброса боеприпасов с БПЛА в Кировском районе Донецка пострадали женщины 1963 и 1956 г. р. и 17-летний парень. Также в Ленинском районе Донецка получила ранение девочка 14 лет», — написал он в своем Telegram-канале.

Шесть снарядов выпустили по Белгородской области

Накануне украинские войска выпустили по населенным пунктам Белгородской области шесть снарядов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Ударам подверглись Щетиновка (пять прилетов) и хутор Лозовая Рудка (один прилет). В обоих случаях обошлось без жертв, пострадавших и разрушений.

За день до этого ВСУ стреляли по региону 80 раз. Наиболее интенсивным обстрелам подверглась Щетиновка: там зафиксировали 45 прилетов. При этом тогда в Белгородской области также обошлось без последствий.

Украинского шпиона задержали в ЛНР

Сотрудники ФСБ вычислили и задержали в ЛНР украинского шпиона. По данным силовиков, он собирал информацию о местах дислокации ВС РФ и передавал ее ВСУ. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

«Пресечена противоправная деятельность гражданина Украины, действовавшего в интересах иностранных разведывательных органов. Установлено, что житель региона с целью оказания содействия Вооруженным силам Украины собирал сведения военного характера», — сообщили в региональном управлении ФСБ.

Кроме того, в ночь на 4 декабря украинские войска атаковали беспилотниками нефтебазу в Луганске. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представитель военной комендатуры ЛНР, в результате на объекте произошел пожар.

Фото: nac.gov

Станцию сотовой связи подожгли в Дагестане

Накануне утром неизвестный поджег оборудование на станции сотовой связи в городе Буйнакске в Дагестане. О возгорании на окраине города местные жители стали массово сообщать в экстренные службы 3 декабря около семи утра.

Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС установили, что злоумышленник взломал металлическую будку с сотовым оборудованием, а затем поджег ее. Она выгорела частично. Сумма ущерба устанавливается. Предполагаемого поджигателя разыскивают.

Между тем в прошлый понедельник в Буйнакске впервые подожгли железнодорожное оборудование на одноименной станции. Вблизи от сгоревшего релейного шкафа нашли канистру с остатками бензина. Инцидент не повлиял на движение поездов.

ВСУ обстреляли из артиллерии Херсонскую и Запорожскую области

3 декабря украинские войска продолжали обстреливать из артиллерии новые регионы РФ. По данным Telegram-канала WarGonzo, в Херсонской области обстрелам подверглись Голая Пристань, Алешки, Пойма, Песчановка, Подстепное, Казачьи Лагеря и Новая Каховка.

Тем временем в Запорожской области прилеты фиксировались в Нестерянке, Новопрокоповке, Вербовом, Новофедоровке и Новопокровке. Российское военное ведомство информацию об этих обстрелах не комментировало.

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