Массированный налет дронов на регионы: как ВСУ атакуют Россию ночью 1 июля

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины каждый день атакуют регионы России. Какие территории оказались в опасности в ночь на 1 июля, что известно о последствиях?

Белгородская область

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины атаковали Грайворонский городской округ. По информации главы региона, никто не пострадал. Гладков рассказал, что в селе Глотово дрон повредил два дома и автомобиль. В Сподарюшино был разрушен частный дом.

«Также имеются повреждения на линиях электропередач, в ряде населенных пунктов временно отсутствует электроснабжение. Аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с Министерством обороны РФ», — добавил Гладков.

До этого Вячеслав Гладков заявил, что еще три населенных пункта Шебекинского городского округа подверглись атакам ВСУ. По его данным, пострадавших среди мирного населения нет.

Глава региона сообщил, что в селе Муром пострадали постройки и повреждена линия электроснабжения, в Архангельском — посечены частные домовладения, повреждены линии газо- и электроснабжения, в Первомайском — дрон повредил кровлю хозпостройки.

Курская область

В Курской области ночью 1 июля была объявлена опасность атаки БПЛА. Врио губернатора региона Алексей Смирнов призвал население к бдительности.

«Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — написал он.

Спустя несколько часов опасность отменили.

Около четырех утра Смирнов рассказал, что силы ПВО сбили семь украинских дронов самолетного типа в Фатежском, Конышевском, Курчатовском и Курском районах.

«Спасибо нашим защитникам! Напоминаю, приближаться к обломкам БПЛА и трогать их нельзя, они могут нанести вред. Сообщить о находке нужно по телефону 112», — отметил врио губернатора.

Накануне при падении обломков беспилотника, запущенного украинскими военными, в Курской области были повреждены три дома и школа. По данным Смирнова, в результате происшествия никто не пострадал, собственникам поврежденных зданий будет оказана необходимая помощь.

«Обломки украинского беспилотника самолетного типа упали в селе Гнилом Тимского района. Никто из жителей не пострадал. Повреждены крыши, заборы и выбиты окна в трех домовладениях», — сообщил Смирнов.

Брянская область

Глава Брянской области Александр Богомаз ночью 1 июля сообщил, что в общей сложности в небе над Брянской областью были сбиты 18 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Они были уничтожены силами противовоздушной обороны.

По словам губернатора, семь беспилотников сбиты над территорией Трубчевского района, два над Карачевским районом, еще шесть БПЛА уничтожены над территорией Выгоничского района, и три перехвачены на подлете к городу Брянску.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте», — написал Богомаз.

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