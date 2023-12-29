Массированные удары по Украине 29 декабря: куда били, месть за Феодосию? Военный эксперт Матвийчук: удары по Украине — ответ на атаку «Новочеркасска»

Фото: ГСЧС Украины

В Киеве, Львове, Днепропетровске, Харькове, Одессе и других городах ночью и утром 29 декабря прогремели взрывы, украинское командование утверждает, что это была одна из самых массированных атак. Стал ли комбинированный удар местью за атаку ВСУ на Феодосию, какие цели поражены?

Что известно об ударах по Украине

Как отмечается в сводке Telegram-канала «Два майора», удары по тыловым позициям украинской армии, которые были нанесены в ночь с 28 по 29 декабря и утром, носили массированный характер. Атакам с применением беспилотников подверглись объекты ВСУ в нескольких областях Украины, в том числе в Киевской и Одесской.

«Ночные удары по тылам противника сегодня носили массированный характер. „Герани“ работали по Черниговской, Киевской, Николаевской, Кировоградской и Одесской областям. Особенно сильные удары БПЛА пришлись по Одесской области. Сообщали о применении новой модификации этой серии ударных дронов — из улучшенных материалов и с реактивными двигателями», — пишет Telegram-канал.

Ближе к утру удары наносились по позициям украинских войск во Львове, Харькове и Черкассах.

«Во Львове, Черкассах и Харькове взрывы звучали под утро, пуски ракет были с 18 самолетов Ту-22М3 и Ту-95мс. Вместе с ложными целями применялись Х-22. Также работало ракетное вооружение наземного базирования», — добавляет «Два майора».

По данным военкора Александра Коца, первые взрывы прогремели в городе Черноморске Одесской области. Была поражена портовая инфраструктура и цех по сборке надводных дронов для ВСУ.

Во Львове зафиксировано как минимум два прилета по объектам ВСУ. Также были атакованы позиции украинской армии в Тернопольской и Хмельницкой областях.

«Как минимум два прилета по объектам инфраструктуры во Львове. В 30 км от города также после прилета была слышна повторная детонация. Возможно, удар по складу на Яворовском полигоне. Там работала ПВО. Прилеты в Тернопольской области. Удары по аэродрому в Хмельницкой области», — пишет Коц в своем Telegram-канале.

Ударам подверглись позиции ВСУ в Харькове и окрестностях.

«Противник насчитал 22 ракеты, из которых в цель попали 12. Удары пришлись как по самому городу, так и вокруг него. В том числе — по цели в Чугуеве», — сообщает военкор.

Несколько прилетов по объектам ВСУ зафиксировано в Киеве. Как заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко, на одном из складов в Подольском районе города, где располагаются различные производства, начался мощный пожар.

«Несколько прилетов в районе складов в Подольском районе и в районе железнодорожного вокзала», — утверждает Коц.

Также удары были нанесены по позициям украинской армии в Днепропетровске и Запорожье. Атаке подвергся военный аэродром в Миргороде Полтавской области, добавляет военкор.

Минобороны России эти данные не комментировало.

Фото: ГСЧС Украины

Какие цели были поражены

Как сообщает военкор Юрий Котенок, во время атаки были поражены несколько важных объектов ВСУ. Речь идет о Яворовском полигоне во Львовской области, объекте критической инфраструктуры и академии сухопутных войск в самом Львове.

В Киеве поразили военный склад и корпус ракетно-космического предприятия «Артем». В окрестностях украинской столицы под удары попал район базирования ПВО.

Также были поражены морской порт в Одессе и склады в Харькове.

Минобороны России эти данные не комментировало.

Самая массированная атака по объектам ВСУ на Украине

Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что столь массированной атаки украинское командование еще не видело.

«Столько целей одновременно на нашем мониторе мы еще не видели», — отметил Игнат.

Минобороны России эти данные не комментировало.

Фото: ГСЧС Украины

Была ли эта атака местью за Феодосию

Военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что массированные удары по объектам ВСУ и критически важной инфраструктуре были ответом президенту Украины Владимиру Зеленскому на попытку атаки на Феодосию, когда повреждения получил большой десантный корабль «Новочеркасск».

«Зеленский игнорирует предупреждения, ему говорили, что попытки совершать теракты на территории России закончатся уничтожением критической инфраструктуры: складов вооружения, топливных баз и так далее. Утренний удар — это уже не просто предупреждение, а массовое уничтожение остатков производств, позволявших хоть как-то держать на плаву ВПК Украины», — указал спикер.

Минобороны России эти данные не комментировало.

Что будет дальше

По мнению Матвийчука, массированная атака на объекты ВСУ свидетельствует о скором начале новой зимней кампании ВС России по уничтожению объектов критической инфраструктуры Украины, в том числе логистики украинской армии, военных складов, мест хранения боевой техники, топливных баз, транспортных и энергетических узлов и так далее.

«У нас хватает сил и средств: крылатые ракеты „Калибр“, „Кинжалы“, „Искандеры“, „Бастионы“, „Ониксы“, Х-101, Х-555 и так далее. Это один из способов заставить Зеленского подписать политическую капитуляцию — бить по всему, что обеспечивает жизнеспособность ВСУ. А за политической капитуляцией последует и военная», — считает военный эксперт.

Минобороны России эти данные не комментировало.

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