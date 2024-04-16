Масштабные паводки в России: новости из регионов на утро 16 апреля

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

В нескольких регионах России продолжается борьба с последствиями крупнейшего за несколько лет половодья. Из берегов вышли реки Урал, Тобол, Томь. Как обстоит ситуация с паводками в разных субъектах страны на утро 16 апреля?

Какая обстановка в Оренбургской области

Вечером 15 апреля пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области сообщила, что глава региона Денис Паслер провел в Орске заседание комиссии по ЧС. С руководителями всех служб обсудили ход восстановления жизнедеятельности города, ситуацию в Оренбурге, Оренбургском и Илекском районах.

«В Орске освободилось от воды 3763 дома — здесь начали работать комиссии по оценке ущерба имуществу и комиссии по оценке пригодности жилья к проживанию. На уборке города работают 100 бригад предприятий восточного Оренбуржья. Восемь ветеринарных бригад проводят утилизацию павших животных в ходе рейдов и по заявкам жителей. За сутки утилизировано 3,5 тонны биоотходов», — говорится в сообщении.

В правительстве добавили, что также поэтапно восстанавливается энергоснабжение жилья и других объектов. Газовики подключают к газоснабжению жилье, обследуют дома: за сутки обследовали и запустили 85 газовых котлов.

«В Орске подтоплено 3725 домов, 3725 приусадебных участков. Эвакуировано 2557 человек, в том числе 801 ребенок. В шести ПВР размещено 673 человека, в том числе 96 детей. В Оренбурге всего подтоплено 13 микрорайонов, пять населенных пунктов. В зоне подтопления 5511 домов и 10 673 приусадебных участка. Эвакуировано 1907 человек, в том числе 348 детей. В пяти ПВР размещено 302 человека, в том числе 99 детей. В Илекском районе подтоплены поселки Сухоречка и Озерки, шесть домов, шесть приусадебных участков. Эвакуировано 12 человек», — сообщили в пресс-службе.

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

Отмечается, что уровень воды в Урале снизился на 20 см и составил 600 см. В Оренбурге уровень Урала упал на 14 см и составил 1155 см. В Илеке — прибавил 11 см и составил 908 см. По поручению губернатора организован круглосуточный мониторинг за уровнем воды на водных объектах.

Что происходит в Курганской области

Уровень Тобола у курганского гидропоста к 06:00 16 апреля составил 737 сантиметров. По данным геоинформационного портала Курганской области, критическая отметка — это 850 сантиметров.

«В Кургане уровень воды Тобола к 06:00 составил 737 см (двумя часами ранее было 738 см). Данные гидропоста в селе Бараба фиксирует отметку в 353 см (было 347)», — сообщается на портале.

В ночь на 16 апреля вода растеклась по поверхности дорожного покрытия на шоссе Тюнина в Кургане. Проезд по участку трассы является одной из коротких дорог, ведущих к резиденции губернатора региона и южным микрорайонам города.

«На шоссе Тюнина возле строительного рынка вышла вода», — рассказали очевидцы Telegram-каналу «Короче, Курган».

В понедельник пресс-служба Курганской области со ссылкой на прогноз Национального центра МЧС России сообщила, что уровень воды в реке Тобол может подняться до 10 метров 82 сантиметров.

«Это при том, что уровень воды в Тоболе в районе Кургана всего около 7 метров, а прогноз Национального центра МЧС России говорит о том, что при худшем развитии ситуации возможно увеличение уровня воды до 10 м 82 см», — сказано в сообщении.

Фото: МЧС Курганской области

Власти региона подчеркнули, что уже затоплена часть садовых некоммерческих товариществ, жителей которых предупреждали о приходе воды и необходимости экстренной эвакуации. В ближайшее время может быть остановлено движение по улице Бурова-Петрова из-за переливов. Живущих в подтопляемой зоне курганцев призвали незамедлительно эвакуироваться.

Что известно о ситуации в Бурятии

В садоводческом товариществе «Колос» Прибайкальского района Бурятии паводком затоплено 420 приусадебных участков, эвакуировано 23 человека, в том числе три ребенка, сообщает региональный главк МЧС.

По данным ведомства, сообщение о том, что в садоводческом товариществе «Колос» Прибайкальского района Бурятии затопило несколько улиц, поступило в 00.50 (19.50 мск).

«По состоянию на 07.30 (2.30 мск) 16 апреля 2024 года после обхода в светлое время суток подтоплены 420 приусадебных участков, эвакуировано 23 человека, из них три ребенка», — говорится в сообщении.

Также вода пришла в микрорайон Мостовой Улан-Удэ, затоплен один дом, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Игорь Шутенков.

15 апреля глава Бурятии Алексей Цыденов в своем Telegram-канале сообщил, что проблемы паводков добрались до региона. По его данным, подтоплены 11 домохозяйств. Он также выразил надежду, что проблемы будут в гораздо меньших масштабах, чем на уральских территориях. Руководитель субъекта Федерации заявил об эвакуации 22 человек.

«В Иволгинском районе сегодня ночью 11 жилых домов попали в зону подтопления, эвакуировано 22 человека, среди которых шесть детей. Два человека размещены в ПВР (Гурульбинская СОШ)», — отметил глава республики.

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