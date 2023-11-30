«Масштабная личность»: Карасин рассказал о личном общении с Киссинджером Сенатор Карасин назвал Киссинджера незаурядным человеком и масштабной личностью

Фото: Ron Sachs/Consolidated News Photos/Global Look Press

Генри Киссинджер

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в личном общении запомнился рассудительностью, неторопливостью речи, нестандартными мыслями, непохожими на то, о чем пишут в газетах или говорят по телевидению, заявил NEWS.ru председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Он рассказал, что несколько раз виделся с политиком на переговорах в составе советских и российских делегаций. По мнению Карасина, Киссинджер был незаурядным человеком.

Это масштабная личность. Его будут вспоминать, потому что у него было чувство реализма. У Киссинджера было умение думать, анализировать и очень компактно формировать позицию. Этим он славился все десятилетия, когда был госсекретарем и когда уже отошел от дел, занимался академической работой, — сказал Карасин.

По словам сенатора, Киссинджер является хорошим примером для людей, которые хотят заниматься не только внешней, но и внутренней политикой. Он уточнил, что покойный экс-госсекретарь умел в том числе и популяризировать свои взгляды.

Реализм, умение рассуждать, приходить к выводам и потом их популяризировать в краткой, понятной всем слушателям форме. Этим он славен и войдет в историю, — подытожил Карасин.

Киссинджер умер в возрасте 100 лет в своем доме в штате Коннектикут, США. Он считается инициатором и исполнителем политики разрядки в отношениях США и Советского Союза. В 2001 году он занял первое место в рейтинге ведущих интеллектуалов мира.

Член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков заявил NEWS.ru, что Киссинджер всегда стремился занимать объективную позицию, выгодную прежде всего для Вашингтона, но при этом учитывал интересы СССР и позднее России. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал Киссинджера одним из самых заметных дипломатов в истории.