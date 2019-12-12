https://static.news.ru/photo/f18644f4-1d3b-11ea-9da6-fa163e074e61_660.jpg Фото: andreas160578 /pixabay.com

Мануальный терапевт сломала обе ноги семимесячной девочке во время сеанса в Красноярске. Об этом сообщили РИА Новости.

От любого прикосновения ребенок вздрагивал и кричал. Я ее взяла на руки, она просто кипяток. Ребенок сутки не спал. Вечером я заметила, что у нее нога неактивна, — привели слова матери ребёнка РИА Новости.

Врачи обнаружили перелом обеих ног, причём правая нога девочки была травмирована в трёх местах. Родители сообщили, что обращаются не первый раз к массажистке, но что ребёнку плохо — обратили внимание только перед последним сеансом, отмечает агентство.

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