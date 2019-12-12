Мануальный терапевт сломала обе ноги семимесячной девочке во время сеанса в Красноярске. Об этом
От любого прикосновения ребенок вздрагивал и кричал. Я ее взяла на руки, она просто кипяток. Ребенок сутки не спал. Вечером я заметила, что у нее нога неактивна, — привели слова матери ребёнка РИА Новости.
Врачи обнаружили перелом обеих ног, причём правая нога девочки была травмирована в трёх местах. Родители сообщили, что обращаются не первый раз к массажистке, но что ребёнку плохо — обратили внимание только перед последним сеансом, отмечает агентство.
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