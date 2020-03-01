Маршал Союза Советских Социалистических Республик Дмитрий Язов скончался в Москве на 96-м году жизни после продолжительной болезни.

Дмитрий Язов родился в 1924 году в деревне Язово (Омская область). Пошёл в армию добровольцем в ноябре 1941 года. Командовал стрелковой ротой на Волховском и Ленинградском фронтах. В 1987-м был...