«Маска» без Киркорова, рак у Карла III, смерть Симонца: что будет дальше

Фото: Карл III, Александр Симонец, Филипп Киркоров

Карл III, Александр Симонец, Филипп Киркоров

Телеканал НТВ отменил премьеру шоу «Маска» на фоне скандала с членом жюри Филиппом Киркоровым, сообщение о тяжелом заболевании короля Великобритании Карла III всколыхнуло общественность, умер российский актер театра и кино Александр Симонец — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Почему НТВ перенес премьеру популярного шоу?

Телеканал НТВ сообщил, что премьера музыкального шоу «Маска» не состоится 11 февраля, как было анонсировано ранее. Представители канала без объяснения причин заявили, что программа выйдет в эфир на неделю позже — 18 февраля. Пользователи Сети предположили, что изменения вызваны скандалом вокруг одного из членов жюри, певца Филиппа Киркорова.

«Премьера нового сезона состоится 18 февраля в 20:20 на НТВ — не пропустите!» — говорится в группе программы во «ВКонтакте».

Большинство зрителей шоу в комментариях к сообщению канала решили, что авторы «Маски» заменят Киркорова после его участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой в московском клубе «Мутабор». Поклонники предложили вместо короля эстрады взять в жюри Николая Баскова, Иду Галич или Ольгу Бузову. При этом поклонники телешоу попросили не приглашать в жюри Сергея Лазарева.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ольга Бузова

«Перенос явно связан с председателем. Кирю, наверное, еще не допустили, вот и ждут решения либо нового ведущего ищут», — предположил Георгий Чернухин.

«Киркорова не должно быть на телевидении! Народ будет в гневе!» — сказал Андрей Иванов.

Другие пользователи Сети выдвинули версию, что перенос премьеры никак не связан с Киркоровым. По их мнению, продюсеры шоу хотят провести финал в красивую дату — 5 мая в 17:05 мск. Для этого потребовалось передвинуть запуск пятого сезона на 18 февраля.

Музыкальный критик, продюсер Павел Рудченко в разговоре с NEWS.ru выразил мнение, что «голая» вечеринка повлияла на репутацию Киркорова, но еще рано говорить о закате карьеры певца. По его словам, когда спадет реакция общественников и населения, все снова будут говорить о Киркорове как об исполнителе. Продюсер отметил, что на российской эстраде хватает людей, которые ведут себя неподобающим образом, но при этом обвала их популярности нет.

«Человек ведет себя определенным образом и публично оступился, но у нас до этого были Шура и Борис Моисеев. Эстрада не то чтобы их терпела, это было определенной необычностью на сцене, чтобы не было одинаковых форматов. Сейчас „голая“ вечеринка бьет очень остро, учитывая реакцию общественников и населения. Оголенные нервы. Личное поведение понятно, у нас тоже много на эстраде таких имен, которые ведут себя неподобающим образом, и такого обвала на них нет», — сказал Рудченко.

Продюсер отметил, что не нужно забывать о таланте и творчестве Киркорова.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров

Музыкальный критик Евгений Бабичев рассказал NEWS.ru, что в данный момент Киркоров незаменим. По его словам, «преемника» на российской сцене может создать только сам исполнитель.

«На данный момент Киркоров незаменим, если он сам с кем-то не поработает, не передаст знания, как работать со СМИ, лавировать, работать в студии, на сцене. Киркоров в таком возрасте, когда может передать знания не с точки зрения взрастить себе конкурента, а чтобы наша эстрада была богаче», — отметил Бабичев.

Он добавил, что Киркорова сложно заменить из-за большого количества хитов, манеры исполнения, подачи а также из-за узнаваемого голоса. Бабичев считает, что музыкант «достиг совершенства» практически во всем, что касается шоу-бизнеса.

«Периодически подкидывает дровишки в СМИ, все время на грани, но выходит сухим из воды. Он незаменим по подаче, по манере, по тембру, когда не видишь, но понимаешь, что это Киркоров. Только сам Киркоров может взять себе кого-нибудь под крыло и вырастить звезду такого же масштаба. В принципе, Алла Пугачева из него сделала артиста, каким мы его сейчас знаем, поэтому в этих словах есть определенная логика и смысл», — подытожил Бабичев.

Новость о болезни Карла III взбудоражила международное сообщество

У короля Великобритании 75-летнего Карла III обнаружили онкологическое заболевание во время процедур, связанных с увеличением простаты, сообщили в Букингемском дворце. Монарх отложит свои публичные обязанности, но продолжит исполнять государственные, а также не оставит работу с документацией.

«Во время недавней процедуры в больнице по поводу доброкачественного увеличения простаты у короля была отмечена отдельная проблема, вызывающая озабоченность. Последующие диагностические тесты выявили форму рака. Сегодня Его Величество приступил к регулярному лечению. В течение этого периода Его Величество продолжит заниматься государственными делами и официальной бумажной работой в обычном режиме», — говорится в сообщении.

Карл III решил обнародовать свой диагноз, чтобы не допустить слухов и оказать поддержку тем, кто борется с раком. Монарх надеется как можно скорее вернуться к полноценной общественной деятельности, подчеркнули в Букингемском дворце.

Фото: I-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press Карл III

Позднее премьер-министр страны Риши Сунак объявил, что врачи короля Великобритании обнаружили у него онкологическое заболевание на ранней стадии. По словам главы правительства, он находится в постоянном контакте с монархом и надеется на его полное выздоровление.

«Очевидно, как и все остальные, мы потрясены и опечалены, и все наши мысли с ним и его семьей. К счастью, болезнь обнаружили на ранней стадии. <...> Я, конечно, нахожусь в постоянном контакте с ним и буду продолжать общаться с ним в обычном режиме», — сказал Сунак.

Кроме того, Карл III и его лечащий врач сообщили, что настроены очень позитивно после новостей об обнаружении рака, пишет The Daily Mail. По данным издания, король надеется на выздоровление. Монарх также выразил желание «вести дела как обычно».

«Чарльз и его лечащий врач настроены очень, очень позитивно. Король благодарен, что его рак „обнаружили очень рано“, прогноз у него хороший. По слухам, семья и друзья были поражены его решимостью», — отмечает издание.

Британское информагентство PA Media сообщило, что принц Гарри в ближайшие дни прилетит на родину из США, чтобы повидаться со своим отцом. По словам источника, он созвонился с Его Величеством.

«Герцог Сассекский говорил с королем о его диагнозе и поедет в Соединенное Королевство в ближайшие дни», — отметил собеседник агентства.

Газета The Times сообщила, что принц Уэльский Уильям возьмет на себя некоторые публичные обязанности Карла III. По данным газеты, сын монарха вынужден раньше срока вернуться из небольшого отпуска, чтобы приступить к выполнению не только своих обязанностей, но и заменить короля на некоторых публичных мероприятиях.

Фото: Albert Nieboer/Royal Press Europe/Global Look Press Король Карл III и королева Камилла, Уильям, принц Уэльский и Кэтрин, принцесса Уэльская, принц Джордж Уэльский, принцесса Уэльская Шарлотта и принц Луи Уэльский

По информации The Times, Уильям ранее планировал уйти в отпуск для ухода за супругой — принцессой Кейт, которая перенесла операцию на брюшной полости.

Политолог Наталья Еремина допустила в разговоре с NEWS.ru, что в условиях ограничений по здоровью Карл III пойдет по пути постепенной передачи полномочий принцу Уильяму. Она отметила, что сейчас это распространенная практика у монархов и у общества не будет вопросов.

«Карл III не отрекся от престола, и у него есть медицинские основания, чтобы пересмотреть свои обязанности, если он посчитает это нужным для своего статуса. Я думаю, формально он примет решение, что нужно больше времени посвятить себе, потому что не будет времени на лечение. Он пойдет по пути постепенной передачи полномочий принцу Уильяму. По всей видимости, Уильяма давно настраивали на престол, чтобы он стал преемником», — сказала Еремина.

Политолог отметила, что британская монархия также является символом Содружества наций. Из-за заболевания Карл III вряд ли сможет активно и постоянно взаимодействовать по этой линии. При этом Елизавета II была очень популярной среди стран Содружества, потому что очень активно путешествовала. Кроме того, она предоставляла возможность принцу Уильяму и его супруге принимать участие в соответствующих мероприятиях, поэтому эту пару там хорошо знают, резюмировала Еремина.

При этом руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева заявила в комментарии NEWS.ru, что Карл III вряд ли отречется от престола из-за заболевания.

«Закон о престолонаследии, принятый в Великобритании в 2013 году, гласит, что наследником становится старший сын Карла III принц Уильям. Тем не менее пока преждевременно говорить об этом, так как король вряд ли будет отрекаться от престола, хотя он и обладает таким правом. В истории британской монархии не было случаев, когда от трона отказывались из-за болезни», — заявила Ананьева.

Она также рассказала, что британские подданные недолюбливают короля. По словам Ананьевой, это связано в том числе с его несчастливым браком с принцессой Дианой.

«Его действительно не очень любят. Во-первых, он, конечно, не обладает харизмой. Во-вторых, за ним тянется история с принцессой Дианой. У них был несчастный брак, измены. Это своего рода мелодрама», — сказала Ананьева.

Фото: imago stock&people/Global Look Press Принц Чарльз и принцесса Диана

Ушел из жизни актер Александр Симонец

Российский актер театра и кино Александр Симонец скоропостижно ушел из жизни в Благовещенске, пишет StarHit. Причиной смерти 61-летнего артиста стала сердечная недостаточность.

«У нас горе. С прискорбием сообщаем, что сегодня, 6 февраля, скоропостижно скончался артист Амурского областного театра драмы Александр Симонец», — рассказали коллеги актера.

Симонец родился в 1962 году в Благовещенске. В 1986-м он окончил Высшее театральное училище имени Щукина. Симонец знаком телезрителю по ролям в сериалах «Моя прекрасная няня», «Глухарь», «Счастливы вместе» и других. Среди его театральных работ значатся постановки «Кошмар на улице Лурсин», «Малыш и Карлсон», «Укрощение строптивой», «Ревизор» и многие другие.

Симонец был добрым и искренним человеком, заявил режиссер Юрий Стыцковский. В беседе с NEWS.ru он отметил, что почти 20 лет назад работал с артистом над сериалом «Дружная семейка», тогда Симонец полностью вживался в свою роль и демонстрировал настоящую искренность.

«С глубокой грустью узнал о том, что сегодня ушел Саша. И хотя мы работали вместе почти 20 лет назад, я запомнил его очень добрым и искренним. На съемочной площадке сериала „Дружная семейка“ он прямо вживался в роль главы семейства, проявляя настоящую искренность в своих неожиданных импровизациях», — подчеркнул Стыцковский.

Режиссер также вспомнил, что в одном из эпизодов партнером Симонца был Спартак Мишулин. По словам Стыцковского, артисты не уступали друг другу в обаянии.

«И когда в одном эпизоде его партнером был Спартак Мишулин, я вдруг поймал себя на мысли, что на крыше, оказывается, живут два Карлсона — отец и сын. И по обаятельности один другому не уступает. Громкие аплодисменты в последний путь!» — сказал режиссер.

Актриса театра и кино Марина Дюжева отметила в разговоре с NEWS.ru, что очень тяжело восприняла новость о смерти Симонца. По ее словам, он был невероятно обаятельным и смешным человеком. Вся команда очень его любила, добавила актриса.

«Мы с Сашей три года снимались в „Дружной семейке“. Мы работали с редкими выходными и все равно перед каждой съемкой всей нашей дружной семейкой договаривались встретиться, чтобы провести время вместе. Такие редчайшие, любовные отношения у нас были со всей командой. Саша безумно талантливый человек. Я осмысливала, переписывала фразы из сценария, чтобы для меня это было смешно. А у него это природное. Таким обаятельным и смешным он был», — рассказала Дюжева.

По словам актрисы, она предполагала, что Симонец рано уйдет из жизни из-за вредных привычек. Она надеялась, что брак и ребенок станут для него «сильным сдерживающим фактором».

«Я могла предположить, что Саша уйдет из жизни достаточно рано из-за вредных привычек. Три года назад из-за этого мы с Сашей не смогли встретиться. Я знаю, что он женился на реквизиторе местного театра, чему я была очень рада. Реквизиторы — это мастера на все руки. У них были совместные планы на будущее. Они собирались купить машину, участок у них был. И это был его первый брак в довольно почтенном возрасте. Женщина с ребенком. Я надеялась, что семья станет для него сильным сдерживающим фактором», — заключила Дюжева.

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