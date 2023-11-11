Маск пожалел украинскую молодежь: новости СВО на вечер 11 ноября Маск призвал Зеленского начать переговоры с Путиным ради жизней украинцев

Фото: МО Украины

Глава корпорации SpaceX Илон Маск посоветовал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому не отправлять на смерть молодое поколение страны вне зависимости от того, будет ли он вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. По мнению предпринимателя, самое важное сейчас — сохранить жизнь молодым украинцам и не дать им сгинуть в окопах.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО утром 11 ноября, читайте в материале NEWS.ru.

Ситуация в зоне СВО

В Минобороны РФ сообщили, что российские силы отразили три атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины на Купянском направлении в зоне специальной военной операции. Бойцы ВС РФ также предотвратили две атаки противника на Краснолиманском направлении.

По информации военного ведомства, потери украинской армии на Краснолиманском направлении составили около 80 военнослужащих, а также четыре автомобиля и три боевые машины. На Херсонском направлении в результате удара российских сил ликвидированы две бригады противника в районе Работино. Потери ВСУ на Донецком направлении насчитывают до 305 военных убитыми и ранеными, на Южно-Донецком направлении — порядка 140 бойцов.

В ведомстве также рассказали, что российские военные взяли в плен 11 украинских морпехов в ходе тяжелого столкновения на левом берегу Днепра. Бой был быстрый и тяжелый, а группу из 15 человек возглавлял командир Золто Арсланов.

Фото: МО Украины

Масштабную воздушную тревогу объявили по всей Украине. Немногим ранее в Киеве подряд прогремели несколько взрывов. По словам мэра города Виталия Кличко, сработали системы противовоздушной обороны. О возможных разрушениях не сообщалось.

Позже в Киеве раздался еще один громкий взрыв. На тот момент времени воздушная тревога была объявлена в Полтавской, Черкасской и Черниговской областях Украины.

Атаки ВСУ на Россию

Telegram-канал SHOT сообщил, что украинская ДРГ из пяти человек безуспешно попыталась прорваться на территорию Белгородской области. По информации канала, пограничники засекли ДРГ накануне около 05:30 недалеко от хутора Старый Волоконовского района. Минобороны РФ не комментировало данную информацию.

В канале добавили, что перед попыткой прорыва велся стрелковый бой. По данным SHOT, перестрелка шла около 20 минут, в итоге группа была отброшена назад, прорыва границы не допущено. Известно, что среди украинских диверсантов есть раненые и погибшие.

Ранее российские силы ПВО и радиоэлектронной борьбы обезвредили беспилотник самолетного типа в ночь на 11 ноября. До этого стало известно, что в Коломне в результате прилета беспилотного летательного аппарата произошел взрыв. Из-за атаки БПЛА в Коломне повреждено одно здание, были выбиты стекла. Пострадавших при этом нет. Предполагалось, что сбитый над Коломной беспилотник пытался атаковать конструкторское бюро машиностроения на Окском проспекте. Минобороны подтвердило оба инцидента.

Фото: МО РФ

Военная помощь Украине

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном, в ходе которого попросил ускорить предоставление военной помощи ВСУ. Наряду с этим стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.

Кроме того, продолжился диалог по реализации украинской формулы мира. Особое внимание Ермак и Салливан уделили итогам третьей встречи советников по национальной безопасности и советников по внешней политике на Мальте.

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что помощь Украине со стороны США может сократиться и страны Евросоюза должны быть политически готовы к тому, чтобы компенсировать ее. Накануне в Пентагоне признали, что задержки с согласованием в Конгрессе США финансирования для Украины вынуждают ведомство начать ограничивать поток помощи Киеву.

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