Глава корпорации SpaceX Илон Маск посоветовал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому не отправлять на смерть молодое поколение страны вне зависимости от того, будет ли он вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. По мнению предпринимателя, самое важное сейчас — сохранить жизнь молодым украинцам и не дать им сгинуть в окопах.
Главные новости о том, что произошло в зоне СВО утром 11 ноября, читайте в материале NEWS.ru.
Ситуация в зоне СВО
В Минобороны РФ сообщили, что российские силы отразили три атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины на Купянском направлении в зоне специальной военной операции. Бойцы ВС РФ также предотвратили две атаки противника на Краснолиманском направлении.
По информации военного ведомства, потери украинской армии на Краснолиманском направлении составили около 80 военнослужащих, а также четыре автомобиля и три боевые машины. На Херсонском направлении в результате удара российских сил ликвидированы две бригады противника в районе Работино. Потери ВСУ на Донецком направлении насчитывают до 305 военных убитыми и ранеными, на Южно-Донецком направлении — порядка 140 бойцов.
В ведомстве также рассказали, что российские военные взяли в плен 11 украинских морпехов в ходе тяжелого столкновения на левом берегу Днепра. Бой был быстрый и тяжелый, а группу из 15 человек возглавлял командир Золто Арсланов.
Масштабную воздушную тревогу объявили по всей Украине. Немногим ранее в Киеве подряд прогремели несколько взрывов. По словам мэра города Виталия Кличко, сработали системы противовоздушной обороны. О возможных разрушениях не сообщалось.
Позже в Киеве раздался еще один громкий взрыв. На тот момент времени воздушная тревога была объявлена в Полтавской, Черкасской и Черниговской областях Украины.
Атаки ВСУ на Россию
Telegram-канал SHOT сообщил, что украинская ДРГ из пяти человек безуспешно попыталась прорваться на территорию Белгородской области. По информации канала, пограничники засекли ДРГ накануне около 05:30 недалеко от хутора Старый Волоконовского района. Минобороны РФ не комментировало данную информацию.
В канале добавили, что перед попыткой прорыва велся стрелковый бой. По данным SHOT, перестрелка шла около 20 минут, в итоге группа была отброшена назад, прорыва границы не допущено. Известно, что среди украинских диверсантов есть раненые и погибшие.
Ранее российские силы ПВО и радиоэлектронной борьбы обезвредили беспилотник самолетного типа в ночь на 11 ноября. До этого стало известно, что в Коломне в результате прилета беспилотного летательного аппарата произошел взрыв. Из-за атаки БПЛА в Коломне повреждено одно здание, были выбиты стекла. Пострадавших при этом нет. Предполагалось, что сбитый над Коломной беспилотник пытался атаковать конструкторское бюро машиностроения на Окском проспекте. Минобороны подтвердило оба инцидента.
Военная помощь Украине
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном, в ходе которого попросил ускорить предоставление военной помощи ВСУ. Наряду с этим стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.
Кроме того, продолжился диалог по реализации украинской формулы мира. Особое внимание Ермак и Салливан уделили итогам третьей встречи советников по национальной безопасности и советников по внешней политике на Мальте.
Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что помощь Украине со стороны США может сократиться и страны Евросоюза должны быть политически готовы к тому, чтобы компенсировать ее. Накануне в Пентагоне признали, что задержки с согласованием в Конгрессе США финансирования для Украины вынуждают ведомство начать ограничивать поток помощи Киеву.
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