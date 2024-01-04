Машков вручил удостоверения доверенным лицам Путина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Машков

Народный артист России Владимир Машков, являющийся сопредседателем избирательного штаба Владимира Путина, 4 января вручил первые удостоверения доверенным лицам Путина на выборах президента России. Он подчеркнул, что на доверенных лицах лежит огромная ответственность, передает РЕН ТВ.

Вы все большие профессионалы, люди, пользующиеся огромным уважением и авторитетом в обществе. Поэтому я уверен, что вместе с вами мы наладим эффективную прямую связь между нашим кандидатом и гражданами нашей великой страны, — обратился Машков к доверенным лицам.

Удостоверения получили военный обозреватель Виктор Баранец, глава АНО «Комитет семей воинов Отечества» Юлия Белехова, летчик-космонавт Сергей Крикалев, директор Театра оперы и балета Севастополя Сергей Полунин, президент общественной организации «Лига здоровья нации» Лео Бокерия, музыкант Алексей Поддубный (Джанго), главный трансплантолог Минздрава России Сергей Готье, председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов и другие.

В конце декабря певец SHAMAN (Ярослав Дронов) сообщил, что согласился стать доверенным лицом Путина на предстоящих выборах. Также он выложил видео, на котором подписывает заявление о согласии стать доверенным лицом главы государства.

Впервые в открытом доступе официальный список доверенных лиц Путина на грядущих выборах был опубликован 12 декабря. Формировать этот список начали в октябре. Сейчас в нем почти 350 имен.