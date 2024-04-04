Маша — жертва Медведя: как «Алиса» напугала ответом о героине мультика

Фото: Анимаккорд

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина на заседании Заксобрания города выразила обеспокоенность ответом умной колонки «Алиса» о жуткой судьбе героини мультфильма «Маша и Медведь». Что ответила колонка, как прокомментировали ситуацию в «Яндексе»?

Что ответила умная колонка

Детский омбудсмен продемонстрировала ролик, в котором «Алиса» отвечает на вопрос, почему героиня из мультфильма «Маша и Медведь» живет одна. Колонка со ссылкой на один из сайтов в поисковике объяснила, что Маша якобы является призраком девочки, которую убил Медведь, поэтому она постоянно мучает его. Родители же героини уехали из дома, не выдержав потери дочери.

В сериях действительно нет взрослых, в центре сюжета Маша и Медведь, в некоторых эпизодах к ним присоединяются другие персонажи, например, сестра главной героини, приехавшая на поезде. Как родитель в отношении девочки ведет себя Медведь, который обладает антропоморфными признаками. Он терпит хулиганство Маши и помогает ей, когда она попадает в неприятности.

Фото: Анимаккорд

Отечественный мультипликатор Юрий Норштейн ранее раскрыл причины всемирной популярности российского мультсериала.

«„Маша и Медведь“ — феномен. <...> Азарт восприятия ребенком „Маши и Медведя“ силен по той причине, что все очень профессионально сделано в игровом плане, в плане развития характера главной героини, ну и в изобразительном тоже», — высказался Норштейн.

По мнению художника, сюжет «Маши и Медведя» очень привлекателен для детей потому, что «он дает возможность понимания жизни на метафорическом, образном уровне». Норштейн пояснил: дети легко воспринимают мультфильм и переносят полученные знания на реальную жизнь. Свою точку зрения мультипликатор аргументировал так: ребенку «нужно объяснить, что чайник может быть горячим», а колючка — острой.

Почему омбудсмену не смешно

Митянина отметила, что в основном мультфильм смотрят дети в возрасте пяти-шести лет. По ее мнению, неудивительно, что дети, по словам психологов, стали более агрессивные, ожесточенные.

«А мне вообще не смешно», — обратилась к депутатам Митянина.

Также уполномоченный по правам ребенка включила видео из Skibidi Toilet, персонажи которого представляют собой поющие головы внутри унитазов. Митянина также достала игрушки в виде них и поинтересовалась у депутата партии «Единая Россия» Александра Ржаненкова, хочет ли он, чтобы его внуки с таким играли.

В феврале 2024 Telegram-канал Mash писал, что сериал Skibidi toilet проверят в Международном центре по делам детей (Росдетство). По информации канала, специалисты выяснят, не присутствует ли в видеороликах пропаганда алкоголя и азартных игр.

«Органы приняли заявление и теперь отправили материалы на изучение в Росдетство (НИИ „Межрегиональный центр по делам детей“). Внезапно — хотят проверить на побуждение несовершеннолетних к участию в азартных играх и алкоголизму», — передавал канал.

Как прокомментировали ситуацию в «Яндексе»

В компании «Яндекс», которая является разработчиком колонки, рассказали РБК, что «Алиса» могла выдать некорректную информацию о происхождении героини из-за встроенного алгоритма обучения. В «Яндексе» уточнили, что подобные случаи единичны. Там пояснили, что колонка постоянно учится новому. При общении с владельцем она пытается подобрать подходящие фразы, но ей это не всегда удается. Если «Алиса» не знает ответ на вопрос, информацию она берет из открытых источников.

«„Алиса“ в единичных случаях могла ответить некорректно на вопрос о семье главной героини мультфильма „Маша и Медведь“. В данный момент она больше так не отвечает», — рассказали в компании.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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