«Mash на Мойке»: смертельное ДТП с военным «Уралом» произошло в Ленобласти «Mash на Мойке»: военный «Урал» столкнулся с LADA на трассе в Ленобласти

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press

Telegram-канал «Mash на Мойке» сообщил об аварии на дороге Высокое — Синицыно в Ленинградской области с участием LADA и военного грузовика «Урал», который двигался в сторону поселка Каменка. Канал пишет, что, по предварительным данным, погибли водитель и пассажир легковой машины, а все участники ДТП были военнослужащими. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

В один момент мужчина за рулем не справился с управлением. Машина вырулила на встречку, где врезалась в военный грузовик. Командование Ленинградского военного округа по факту ДТП проводит проверку, — проинформировал «Mash на Мойке».

Ранее стало известно о возгорании кабины грузовика «Почты России», в котором везли посылки к 8 Марта около станции метро Курская в Москве. Водитель остался жив, но образовалась огромная пробка из-за того, что две из четырех полос Третьего транспортного кольца были перекрыты.

До этого на территории Катав-Ивановского района Челябинской области столкнулись Hyundai Santa Fe и ВАЗ-21102. Предварительно, водитель иномарки не убедился в безопасности обгона и выехал на встречную полосу. В результате столкновения погибла ехавшая в Hyundai семья с двумя детьми. Третьего ребенка, а также водителя и пассажира ВАЗ удалось спасти.