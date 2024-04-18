Mash: боец ВС России дошел до больницы с пробитой ударом HIMARS головой Mash: в ДНР боец добрался до больницы с пробитой головой после удара HIMARS

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Telegram-канал «Mash на Донбассе» сообщает, что российский военный в зоне СВО получил ранение головы после удара ВСУ из РСЗО HIMARS и самостоятельно смог добраться до госпиталя. Как утверждает канал, врачи поставили ему диагноз «открытая черепно-мозговая травма на затылке с переломом». Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

По данным канала, во время прилета снаряда российского военного взрывной волной отбросило в сторону и он влетел головой в бетонное укрепление. Авторы канала уточняют, что военный потерял сознание, а после того как пришел в себя, направился в больницу. «Mash на Донбассе» пишет, что бойцу промыли рану от попавшего в нее песка и оказали необходимую помощь, швы пока врачи накладывать не стали.

Ранее сообщалось, что мобилизованный в Якутии боец штурмового подразделения с позывным Куба ликвидировал на Донецком направлении в рукопашной схватке бойца ВСУ. Еще одного он взял в плен, а третьему удалось сбежать. Россиянин попал в засаду при проверке дома. В нем в этот момент было темно, и он не заметил украинских солдат, пока те не напали на него со спины.

Президент России Владимир Путин ранее пообещал сделать все возможное, чтобы российские военные успешно выполнили поставленные перед ними задачи. Президент поблагодарил участников СВО за самоотверженное служение Отечеству.