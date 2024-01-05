Cотрудникам МЧС запретят использовать iPhone на работе Mash: cотрудникам МЧС запретят использовать iPhone на работе c 10 января

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С 10 января сотрудникам МЧС запретят пользоваться смартфонами компании Apple, передает Telegram-канал Mash. По его данным, причина заключается в том, что на рабочем телефоне могут храниться секретные данные и информация, связанная с гостайной.

По информации Mash, всем сотрудникам МЧС посоветовали перейти на смартфоны на базе Android. При этом использовать iPhone в личных целях не запрещается. В нижегородском областном ГУ МЧС эту информацию подтвердили изданию NewsNN. Рекомендация поступила из-за возможного удаленного взлома.

В сентябре сообщалось, что работникам Минобрнауки запретили пользоваться iPhone и другой техникой компании Apple в служебных целях. Ограничения были введены еще летом 2023 года. Каждый сотрудник ведомства должен был ознакомиться с документом и расписаться в нем. Запрет касается гражданских служащих.

До этого Минцифры запретило своим сотрудникам использовать в рабочих целях мобильные устройства Apple. Как уточнил глава ведомства Максут Шадаев, девайсы Apple можно использовать в личных целях. Тем не менее запрещается их применять для доступа к рабочей почте и документообороту.