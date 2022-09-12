Mash сообщил о ранении трех солдат ВС России после атаки дрона под Брянском

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Российский военнослужащий возле КПП

Telegram-канал Mash сообщил о ранении трех российских солдат после атаки украинского дрона под Брянском. Нападение на опорный пост за КПП «Зерново» произошло в шесть часов утра 10 сентября. Один из пострадавших получил осколочное ранение головы, а еще двое контужены. Минобороны РФ не подтверждало данную информацию.

21-летнего рядового Дмитрия П. доставили в госпиталь с осколочным ранением головы, шеи и руки. Ещё двое получили контузию. БПЛА атаковал опорный пост за КПП «Зерново» 10 сентября в шесть утра, — говорится в сообщении.

Ранее глава Брянской области Александр Богомаз сообщил, что 3 сентября со стороны территории Украины начался обстрел села Кистер Погарского района. По его словам, в результате атаки были повреждены линии электропередачи и дорожное полотно. Местные жители не пострадали.

Регион уже неоднократно подвергался обстрелам со стороны Украины. За первые два месяца лета было совершено несколько атак. В июне Богомаз заявил, что по селу Займище нанесли удар ракетой «Точка-У». В результате атаки пострадали шесть человек.